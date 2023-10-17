طوفان غزة.. معرض فرانكفورت للكتاب يتعرّض لانتقادات لتأجيل تكريم كاتبة فلسطينية

أثار تأجيل حفل تكريم كاتبة فلسطينية في معرض فرانكفورت للكتاب بسبب الحرب بين الكيان الصهيوني وحماس. إدانات من مؤلّفين بارزين، بينما انسحب العديد من دور النشر العربية من المعرض.

و المعرض السنوي أكبر حدث تجاري للنشر في العالم. حيث يجمع الآلاف من دور النشر والمؤلّفين.

وفي موازاة ذلك، تم الاعلان عن الغاء حفل تكريم الكاتبة الفلسطينية. عدنية شبلي بمنحها جائزة “ليبيراتوربريس” (LiBeraturpreis) الألمانية في المعرض.

وكان من المقرّر أن يتم تكريم شبلي عن روايتها “تفصيل ثانوي” وهو عمل يستند إلى أحداث حقيقية لعمليات اغتصاب. وقتل ارتكبها جنود إسرائيليون في العام 1949.

وتمّ تنظيم هذا التكريم من قبل مجموعة “ليبتروم” (Liptrom) التي تمنحه كلّ عام في معرض الكتاب.

هذا ما جاء في راسلة التنديد

وقالت في بيان، إنها تبحث عن “شكل وإعدادٍ مناسبَين للحدث في وقت لاحق”، مضيفة أنّ “منح الجائزة لعدنية شبلي لم يكن موضع شك على الإطلاق”.

غير أنّ القرار قوبل بإدانات واسعة في رسالة مفتوحة وقّع عليها أكثر من 600 شخص. من بينهم عبد الرزاق غورنا وأولغا توكارتشوك الحائزان على جائزة نوبل للآداب.وكتّاب آخرون من بينهم بانكاج ميشرا ووليام دالريمبل وكولم توبين.

كما جاء في الرسالة التي تم نشرها أمس الاثنين أنّ المنظّمين “يغلقون المجال أمام الصوت الفلسطيني”.

كما أضافت الرسالة “يتحمّل معرض فرانكفورت، باعتباره معرضاً دولياً كبيراً للكتاب، مسؤولية خلق مساحات. للكتّاب الفلسطينيين لمشاركة أفكارهم ومشاعرهم وتأمّلاتهم بشأن الأدب. خلال هذه الأوقات المريعة والقاسية، وليس إغلاقها”.

وإضافة إلى المؤلّفين، وقّع ناشرون ووكلاء أدبيون على الرسالة.

وأعلنت بعض دور النشر العربية في نهاية الأسبوع. أنها ستنسحب من المعرض الذي يستمرّ من الأربعاء إلى الأحد.

.