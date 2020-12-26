طوق نجاة لبن طالب من الكالتشيو

عاد إسم الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، ليُطرح على أندية الكالتشيو الإيطالي، وعلى وجه التحديد هيلاس فيرونا، الراغب في ضمه لصفوفه خلال الميركاتو الشتوي المُقبل.

وكشفت تقارير إعلامية إيطالية، بأن “هيلاس” مهتم كثيرا بخدمات اليساري، والذي سبق وأن طلبه خلال الصائفة الماضية.

وأوضحت ذات المصادر، عن وجود ثقة كبيرة لدى مُسيري “الجيالو بلو”، للظفر بخدمات متوسط الميدان.

ويسعى الفريق الذي يحتل الصف التاسع من “السيري أ”، لإستغلال الوضعية المُعقدة لمحارب الصحراء رفقة شالك.

وتعرض صاحب الـ26 عاما، للإستبعاد من صفوف فريق مدينة غيلزنكيرشن، بقرار إداري في الأسابيع الماضية.

ولا يزال خريج مدرسة توتنهام، مُرتبطا بعقد مع الأزرق الملكي الى غاية شهر جوان من سنة 2021