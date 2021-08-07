طوكيو 2020.. إقصاء المصارعة الجزائرية أمال معطوب

أقصيت لمصارعة الجزائرية، أمال معطوب اليوم السبت، من أولمبياد طوكيو 2020، بعد خسارتها في دورة الكراتي، لوزن أكثر من (67 كلغ).

وكانت أمال معطوب، قد دشنت مشاركتها في هذه الألعاب، أمام السويسرية كويرسي إيلينا، أين سجلت أول خسارة (2-1)، تلتها هزيمة ثانية أمام الإيرانية عباسالي حميدة (4-0).

وفي النزال الثالث لها ضمن هذه الألعاب، تلقت المصارعة الجزائرية هزيمة أخرة أمام الصينية غونغ لي، بنتيجة (4-0). لتتعادل في النزال الأخير أمام المصرية فريال عبد العزيز.

يذكر أن لمياء معطوب، قد شاركت في أولمبياد طوكيو 2020، بعد اختيارها من بين أحسن ثلاث مصارعات في افريقيا، في كل الأوزان.