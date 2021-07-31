طوكيو 2020.. اقصاء الملاكم فليسي والعدائين حتحات وبن حاجة

سجلت الرياضة الجزائرية، اليوم السبت، خروج ثلاثة رياضيين آخرين من منافسة الألعاب الأولمبية 2020، الجارية بطوكيو، ويتعلق الأمر بكل من الملاكم نحند فليسي والعدائين حتحاتـ وبن حاجة.

وجاء اقصاء الملاكم فليسي، بعد انهزامه بنتيجة (5-0)، في النزال الذي جمعه بالفلبيني كارلو بالام (وزن الذبابة)، ليخرج فليسي، من الدور الثمن النهائي لدورة الملاكمة للألعاب الأولمبية.

وفي ألعاب القوى، أقصي ممثلا الجزائر، ياسين حتحات من سباق (800 متر)، ولبنة بن حاجة (400 متر حواجز) في التصفيات.

وجاء خروج حتحات من هذه الألعاب، بعد احتلال المركز الخامس في السلسلة السادسة لسباق (800 متر)، فيما أنهت مواطنته لبنة بن حاجة السباق التصفوي (400 متر حواجز) في المركز الأخير.