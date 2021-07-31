طوكيو 2020.. الرباع فارس إبراهيم يهدي قطر أول ذهبية في تاريخها

صنع الرباع القطري، فارس إبراهيم الحدث اليوم السبت، في الألعاب الأولمبية 2020، الجارية بطوكيو، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية.

وتمكن فارس ابراهيم، من حصد الذهب، في هذه الألعاب الأولمبية، في تخصص رفع الأثقال، لوزن 96 كغ.

وبهذا نجح الرباع القطري في دخول تاريخ الرياضية القطرية من بابها الواسع، كونه أول رياضي قطري يتوج بالذهب في الأولمبياد.

وحظي فارس إبراهيم، بإشادة واسعة، كما صنع خبر تتويجه بالميدالية ذهبية، الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.