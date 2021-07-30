طوكيو 2020.. الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تتأهل للدور الربع نهائي

نجحت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف في اقتطاع تأشيرة التأهل للدور الربع نهائي من الألعاب الأولمبية 2020 الجارية بطوكيو.

وجاء تأهل الملاكمة، إيمان خليف، بعد فوزها بالنزال الذي جمعها، بمنافستها التونسية، مريم حومراني، في الوزن الخفيف.

وحققت الملاكمة الجزائرية فوز ساحق ومستحق، في هذا النزال، على حساب نظيرتها التونسية، بنتيجة (5-0).

وتأمل إيمان خليف، في تجاوز الدور الربع النهائي، والتتويج بميدالية في هذه الطبعة من الألعاب الأولمبية الجارية فعالياتها بطوكيو.