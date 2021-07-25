طوكيو 2020.. الملاكمة رميسا بوعلام تقصى على يد التيلاندية جوتاماس

أقصيت الملاكمة الجزائرية روميسا بوعلام في الدور الـ32، من المنافسة الألعاب الأولمبية 2020 الجارية بطوكيو.

وواجهة الملاكمة الجزائرية، في الدور الـ32 من هذه المنافسة، نظيرتها من تايلاندا جوتاماس جيتبونج، في وزن “الذبابة”.

وعاد الفوز للملاكمة التايلاندية، بنتيجة (5-0)، لتضمن بذلك هذه الأخيرة تأهلها للدور المقبل، على حساب رميسا بوعلام (26 عاما)

يذكر أن الملااكم الجزائري عبد الحفيظ بن شبلة، هو الوحيد إلى حد الآن، ، الذي ضمن التأهل للدور الـثمن نهائي، من بين الرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب الأولمبية.