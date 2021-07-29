طوكيو 2020.. الملاكم نموشي يقصى من الدور الثمن نهائي

أقصي الملاكم الجزائري يونس نموشي من الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، بعد انهزامه في الدور الثمن النهائي.

وواجه نموشي (75 كلغ)، اليوم الخميس، الملاكم الفلبيني مارسيا أومير، أين عاد الفوز لهذا الأخير على حساب الملاكم الجزائري.

حيث قرر الحكم، إيقاف هذا النزال، في الجولة الأولى، بالنظر للإصابة التي تعرض لها الملاكم الجزائري على مستوى العين.

ومن المقرر أن يخضو الجزائري الآخر، شعيب بولودينات، الدور الثمن نهائي، في مواجهة الأمريكي توريز جونيور، في فئة أكثر من 91 كلغ.