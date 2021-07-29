طوكيو 2020.. بولودينات يودع المنافسة الأولمبية من الدور الثمن نهائي

أقصي الملاكم الجزائري شعيب بولودينات اليوم الخميس، من منافسة الألعاب الأولمبية، بعد هزيمته في الدور الثمن النهائي.

وجاء اقصاء بولودينات، في صنف الوزن الثقيل، بعد هزيمته في النزال الذي جمعه بالملاكم الأمريكي توريز جونيور.

وسجل الملاكم الجزائري سقوطه على البساط، في مناسبتين خلال الجولة الأولى من هذا النزال، متأثرا بلكمات منافسه الأمريكي.

وانتهى هذا النزال، بفوز ساحق للملاكم الأمريكي توريز جونيور، على حساب شعيب بولودينات، بنتيجة 5-0.