طوكيو 2020.. مبارزة أرجنتينية تودع الأولمبياد بالزواج من مدربها على الهواء

تفاجئت المبارزة الأرجنتينية ماريا بيلين بيريز موريس المشاركة في منافسات السيف الفردي للسيدات فى أولمبياد طوكيو 2020، بعد مبارتها أمس الإثنين، بطلب مدربها و شريكها منذ 17 عامًا وهو يقدم لها عرض للزواج خلال إجرائها لقاء مع إحدي القنوات التليفزيونية.

وقرر لوكاس سوسيدو ، مدربها وشريكها أن يقترح عليها أمام الكاميرا في منتصف مقابلة كانت تجريها لقناة أرجنتينية بسبب خسارتها أمام المجرية آنا مارتون في الأولمبياد، وقام بالوقوف خلفها ويحمل لافتة مكتوبة بخط اليد تقول “هل تتزوجني ، من فضلك؟.

وكانت ماريا في البداية غافلة عن طلبه، ولكن المراسلة التي كانت تجري معها المقابلة ضحكت وطلبت منها أن تستدير لمفاجئتها، وبعد لحظة صدمتها الأولي قبلت طلبه بسعادة بعد أن نزل سوسيدو على ركبته أمامها.

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