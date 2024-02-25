طوله 6 أمتار ووزنه 200 كيلوغرام.. اكتشاف نوع جديد من الثعابين العملاقة

في قلب غابات الأمازون المطيرة، قامت مجموعة من العلماء من جامعة كوينزلاند مؤخرًا بإلقاء القبض على أناكوندا عملاقة. تعتبر أكبر الأنواع المعروفة في العالم، حسبما ذكرت صحيفة الإندبندنت.

وقد لوحظ هذا النوع من الثعابين، الذي يبلغ عمره 10 ملايين سنة. في الإكوادور أثناء تصوير المسلسل الوثائقي “من القطب إلى القطب”. الذي بثته قناة “ناشيونال جيوغرافيك” على قناة “ديزني+” واستضافه الممثل الأمريكي ويل سميث.

وقال البروفيسور بريان فراي في بيان صحفي: “كان حجم هذه المخلوقات الرائعة لا يصدق”.

لمدة 10 أيام، قام سكان هواوراني الأصليون الذين يعيشون في المنطقة بتوجيه مجموعة من العلماء. بقيادة البروفيسور بريان فراي بحثًا عن الأناكوندا، التي تعتبرها القبيلة مقدسة.

وقال بريان فراي لصحيفة يو إس إيه توداي إن دعوة زعيم هواوراني بنتي بايهوا لدخول أراضيهم. في منطقة الأمازون الإكوادورية كانت “واحدة من القلائل التي تم منحها منذ أول اتصال مع القبيلة في عام 1958”.

وقال بحماس: “لقد تلقى فريقنا دعوة نادرة لاستكشاف المنطقة وجمع عينات من مجموعات الأناكوندا”.

وقال بريان فراي إن طاقم الفيلم توجه أولاً بقاربه أسفل النهر في منطقة بامينو. حيث عثروا على “العديد من حيوانات الأناكوندا الكامنة في المياه الضحلة، تتربص بالفريسة. ثم استولى العلماء على عدة عينات أطلقوا عليها اسم “الأناكوندا الخضراء الشمالية” (Eunectes akayima).

وقال بريان فراي لصحيفة يو إس إيه توداي: “إن مفتاح فهم هذا الاكتشاف. هو فهم الاختلافات بين مناطق التوزيع الجغرافي لأنواع الأناكوندا”.

ووفقا للبروفيسور فراي، فإن العديد من قصص هواوراني توثق وجود الأناكوندا في المنطقة. ويبلغ طولها أكثر من 7.5 متر وتزن حوالي 500 كيلوغرام.

كما أظهر نجل زعيم القبيلة، مارسيلو تيبينيا بايهوا، للعالم ندوبه، والتي، حسب قوله، تشهد على وجود ثعبان سيكون حجمه هائلاً.

وقال فراي لصحيفة “يو إس إيه توداي”: “من الواضح أن الندبات كانت من ثعبان ضخم ولم يكن حتى الأكبر. لذلك من الواضح أن الثعابين من منطقة هووراني هي الأكبر من بين جميع الأناكوندا”.