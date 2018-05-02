طوّال: ” أثبتُ أنني لست نذير شؤم في بلعباس”

أعرب حارس إتحاد بلعباس، عثمان طوال، عن سعادته بتتويج فريقه في مباراة الأمس أمام شبيبة القبائل بلقب كأس الجمهورية.

ونزل الحارس البلعباسي ضيفا على تلفزيون “النهار” اليوم الأربعاء، أين تحدث عن الصعوبات التي واجهها فريقه في هذه المباراة قائلا: “التتويج لم يكن سهلا أمام فريق يملك العديد من الألقاب، لكن الحمد لله، ربي كرمنا بالتتويج بعد موسم كامل من العمل الشاق”.

وأضاف: “هذا أول لقب لي في صنف الأكابر، فبعد إقصائنا مرتين على التوالي ، ظننت أنني نذير شؤم في الفريق، لكن إصرار الإدارة وخاصة الحاج حفاف وشريف الوزاني الذين أصروا على بقائي في الفريق، ومنحي فرصة ثالثة”.