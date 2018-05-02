طوّال: “رانا نسالوا 7 أشهر أجرة.. والرئيس قالنا ألعبوا على وجهنا”

أثنى حارس مرمى إتحاد بلعباس “عثمان طوال” بالروح التضامنية التي تميز تشكيلة “المكرة”.

واستدل الحارس السابق لنصر حسين داي، بالمشاكل المالية التي تخبط فيها الفريق هذا الموسم والتي لم تنقص من عزيمة اللاعبين.

ونزل حارس إتحاد بلعباس ضيفا على تلفزيون “النهار” اليوم الأربعاء، أين تحدث عن تتويج فريقه بلقب كأس الجمهورية الثاني في خزانة الفريق البلعباسي.

وقال: ” تحدثنا مع رئيس الفريق قبل اللقاء، أين قال لنا بالحرف الواحد..”إذا تحبوني ألعبوا هذا الماتش على وجهنا””.

وأضاف: ” عندنا لاعبين “ولاد فاميليا” ..فمن المستحيل أن يكمل لاعبو الفرق الأخرى لا يكملون الموسم وهم يدينون بـ 7 أشهر”.