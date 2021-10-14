طيابي: “نحن على دراية تامة بالمهام التي تنتظرنا كأمين عام لوزارة الشباب والرياضة”

أكد الأمين العام الجديد لوزارة الشباب والرياضة، طيابي سليمان، ادراكه التام، للمهام التي تنتظره في منصبه الجديد، أين سيعمل على بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة.

وقال طيابي سليمان، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “أنا على دراية تامة بالمهام التي تنتظرني كأمين عام لوزارة الشباب والرياضة”

وأضاف الأمين العام الجديد لوزارة الشباب والرياضة: “أؤكد أننا سنعمل كفريق واحد، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط أعمال الحكومة”.

وجاءت هذه التصريحات من طيابي سليمان، عقب مشاركته اليوم الخميس، في الإجتماع التنسيقي الذي عقده وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، مع مدراء الشباب والرياضة.

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