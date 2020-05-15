طيارو الجوية الجزائرية يرفضون تخفيض رواتبهم بـ50% وهذه مقترحاتهم..

رفضت النقابة المستقلة لطياري شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مقترح مسؤولي المؤسسة الرامي إلى إجراء تخفيض على شبكة الأجور بنسبة خمسين من المائة.

وقال كريم سغوان، نقيب الطيارين، في اتصال مع “النهار أونلاين”، بأن التخفيض في شبكة الأجور لن يكون على شكل اقتطاع نهائي، وإنما سيكون بمثابة سلفة للمؤسسة تقوم بتسديدها بصفة تدريجية وعن طريق نسب معينة حسب تحسن الوضع الذي تشهده الجوية الجزائرية في أعقاب استئناف الرحلات، وأكد على أن طريق التسديد يتم الاتفاق عليها مسبقا.

وقد تعهد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش، بمنح نسخة كاشفة عن الوضع الذي تمر به المؤسسة بلغة الأرقام للشركاء الاجتماعيين الذين حضروا لقاء أمس، الخميس، من أجل التوصل إلى إيجاد حلول ترضي كافة الأرقام.