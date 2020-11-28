طيارو الجوية الجزائرية يطالبون باستئناف الرحلات

وقعت منظمتان نقابيتان رئيسيتان للخطوط الجوية الجزائرية، وهما UGTA Air Algerie ونقابة الطيارين، بيانا مشتركا لتحديد موقفهما من وضع الشركة.

وتأسفت لعدم وجود إجراءات دعم للشركة من قبل السلطات العمومية، بعد توقف نشاطها منذ 18 مارس الماضي بسبب كورونا.

وأشاروا أن الشركات الأجنبية مرخص لها بالعمل يوميا من المطارات الجزائرية، مقابل مبالغ كبيرة في كثير من الأحيان بالعملة الأجنبية.

وبحسب نقابتي الخطوط الجوية الجزائرية ، فإن الشركة تخاطر بفقدان الأرباح بسبب عدم نشاطها وقد تفقد عملائها من شركات أخرى.

وأفادت أن الجوية الجزائرية، ورغم الوضعية الصعبة التي تمر بها، الا أنها تستمر في دفع مستحقات 10 آلاف موظف لديها.

واقترحت النقابتان استئناف الرحلات الداخلية، والتي يمكن أن تكون بمثابة استعداد لاستئناف الرحلات الدولية .

وهذا في ظل التطبيق الصارم للبروتوكول صحي كما هو الحال مع في جميع أنحاء العالم.

وقالت النقابتان “من المناسب النظر في إعادة فتح الحدود ببروتوكول صحي يضمن السيطرة على مخاطر استيراد الفيروس”.

ووفقا للنقابتين، فإن تكلفة الطائرة التي تحط على الأرض أكثر من تكلفة الطائرة التي تطير حتى في أضيق الحدود.