طيار صهيوني يعترف: جيشنا إرهابي وقادتُه مجرمو حرب

اعترف طيار سابق في سلاح الجو الصهيوني، ويدعى “يوناتان شابيرا”، إن جيشهم هو منظمة إرهابية وقادته مجرمو حرب.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن الطيار، أنه التحق بالجيش الصهيوني عام 1993، واستقال منه عام 2003.

وأورد النقيب شابيرا: “الحكومة الصهيونية هي حكومة يهودية عنصرية وتجر المنطقة كلها إلى كارثة”.

وانتقد شابيرا نظام التعليم الصهيوني، موضحا أن الناس تعرضوا لغسيل دماغ ومُنعوا من رؤية الحقيقة، وأن الأطفال يتم تربيتهم في نظام تعليم عسكري صهيوني بدرجة عالية.

وقال شابيرا أنه تلقى تعليما يشجعه للانضمام إلى الجيش الصهيوني لحماية شعبه، إلا أنه أدرك أن هذا العمل هو عمل إرهابي.

ولفت إلى أنه اعتُقل وسجن عدة مرات بسبب مشاركته في احتجاجات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية لكسر الحصار عن غزة.

فضلا عن فصله من جميع أعماله لدعمه الفلسطينيين وإلقائه محاضرات في أنحاء العالم.

وذكر شابيرا أن 27 طيارا استقالوا من الجيش الصهيوني منذ عام 2003 وحتى اليوم.

ودعا الطيار العالم لحماية الفلسطينيين من الوضع الحالي، لأنهم يقتلون لأسباب عنصرية.