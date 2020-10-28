طيباوي: الجزائر تمتلك سوقا قوية في التجارة الإلكترونية

أكد المدير العام لمركز التجارة العالمية الجزائر، أحمد طيباوي، أن السوق الجزائرية تمتلك إمكانات نمو كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية.

وهذا بعد إنتشار إستعمال التكنولوجيا الحديثة والرغبة السياسية الهامة من أجل عصرنة النشاطات الإقتصادية.

جاء هذا خلال ندوة عبر تقنية التواصل المرئي نظمت من طرف مركز التجارة العالمية_ الجزائر حول التوجه نحو التجارة الإلكترونية.

وقال طيباوي، أن معدل إنتشار الانترنت و الاستعمال المتنامي للتكنولوجيات الحديثة والكفاءات الشابة في الجزائر جعلت من الجزائر سوقا قوية تملك امكانات نمو عالية في مجال التجارة الالكترونية.

وأضاف طيباوي، أن الجزائر قد سجلت تأخرا بالنسبة للبلدان الأخرى في هذا المجال لكن بإمكانها تدارك الوضع بصفة سريعة جدا.

و أضاف المتحدث بالقول “كل ما خسرناه يمكن تداركه في وقت قصير جدا. الادوات الضرورية موجودة من اجل تحقيق الاقلاع في مجال التجارة الالكترونية”.

وأشار إلى أن تطوير هذا المجال لا يخدم مصالح بعض الأطراف التي تخشى شفافية المعاملات”.

وأسرد المسؤول بالقول، أن الجزائر بامكانها قي المستقبل تصدير خدماتها خصوصا فيما يتعلق بتنمية الاسواق الافريقية.

وقال أنه سيتم تشجيع هذا النمو من طرف الدولة التي ترغب في عصرنة القطاع التجاري من خلال تعميم استعمال أجهزة الدفع الالكتروني في المساحات التجارية”.