طيبة القلب والأعراق تريده صاحب مبادئ وأخلاق

لا أنكر أنني أحيا حياة مريحة في كنف أسرتي، معززة مكرمة مكتفية بالقليل الذي أمتلكه، لكن هذا لا يعني أنني فرطت في أجمل حلم تحلم به أي فتاة وهو حلم الإرتباط تحت ظل الحلال مع فارس أحلام يفهمني، يعزّني ويقدّرني ويبدّد عليّ وحدتي ويغمر بالحنوّ حياتي. علما أنني في الـ 46 من عمري، بشوشة طيبة ، أبدو أقلّ من سني، أحبّ الحياة البسيطة، وتروقني التفاصيل الجميلة. لم يسبق لي الزواج، إلا أنني أعي قيمة الرجل ودوره في بعث الإستقرار. ماكثة في البيت أمارس شؤونه بإحترافية إمتياز.

حياتي المستقبلية أريدها في رحاب الله وسنة رسوله الكريم، مع رجل أريده من العاصمة أو ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز55سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، صادق يعي مسؤولياته ويقدر المرأة ويحترمها ويعي أنه وهي يكمّلان بعضهما بعضا.

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