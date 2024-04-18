طيبتي وتساهلي جعلتاه يستأسد عليّ.. جماح غرور زوجي لا نهاية له

سيدتي، طيب هو هذا المنبر بما يحمله من ألفة ودفء ، هذا الدفء الذي بات ملاذا لكل تائه حائر، فحيا الله ركن قلوب حائرة وكل القائمين على موقع النهار اونلاين.

سيدتي، لم أدق أبواب هذا المنبر سوى بعد أن سدّت الطرق في وجهي، كيف لا وأنا إنسانة ضعيفة جار عليّ الزمان أمام زوج ما إن شهد إنكساري وعلم بأنه ليس هناك من يشدّ أزري حتى إنهال عليّ بغطرسته وعنجهيته. زواج يعانق العقد العاشر من عمره أسفر عن ابناء يحيون تحت ظلّ كبير الحب الذي أمنحه لهم، في حين بعيدا كل البعد عن أب هو على قيد الحياة حقا لكنه ميت في نظرهم.

فزوجي لا يعرف سوى لغة الزجر والصراخ والتأنيب، كما أنه لا شيء يرفع من هرمون سعادته سوى أن يطمس شخصيتي و يدوس على كرامتي، مغرور هو مكابر يرى أنه يجازف ويسدي إليّ معروفا لأنه يبقيني على ذمته، في حين أبكي أنا حظي العاثر لأنه لا مفرّ لي أمام طباعه الفضة. صحيح أنني لست بالمرأة المثالية بعد كل ما حدث لي بعد الزواج، لكنني سيدتي لا استحق ان أحيا تحت كنف زوج أراه ضعيفا ما دام يستأسد عليّ بهذه الطريقة، فمحاربة الأعزل من السلاح لهو قمة الضعف والبخاسة، أليس كذلك؟

أختكم ب.شهيناز من منطقة القبائل.

الرد

أختاه، من المؤسف أن تحيا أي أنثى على مثل هذا المبدأ من الفتور والغبن مع زوج تتوسم فيه أن يكون كل شيء بالنسبة إليها(زوج، أخ، صديق)و الافدح من ذلك أن تتوسم في أن يكون لها سند. هو الحلم الذي ينهار بمجرد أن تصطدم الزوجة بالحقيقة المرة وهي الحقيقة التي تؤكّد لها أنها أخطأت الإختيار، وأي إختيار هو ذاك الذي سيكلفها غاليا حيث أنه لا مفر لها من رجل ربطت مصيرها بمصيره وبايعته طول العمر .

ليست المزية أن يبقي أي زوج إمرأة لا يحبها على ذمته أختاه، لأنّ الجميل الأكبر أن يحاول هذا الزوج أن يضحد غطرسته ويلفي عنجهيته مع إنسانة ضعيفة لا يجب عليه أن يكسرها أكثر أو ينال من كرامتها ، خاصة إن هي-هذه الزوجة-لم تره إلا كل طيب ولم تعاشره إلا بالمعروف.

زوجك أختاه إنسان مغرور، وقد غذّى غروره وتعالى عليك لأنه يدرك أنك وحيدة بلا سند. ولم يعي أنّ سند أي مكسور هو الله. لقد تفنن في إلحاق الأذى وأدرك أن لامس بجبروته كلّ جانب مؤلم في قلبك الذي ضاق ذرعا، فزادك أسى وحسرة. إلا أنه وبالرغم من كل ما تقدم فزوجك لم ينتقص من حنانك كأمّ أي شيء، وهذا ما يجعلني اليوم أخاطب فيك القلب المحب للأبناء لتستثمري في العطاء بلا هوادة كرمى لفلذات كبدك الذين يحيون حياة مشحونة بالأسى. كذلك بإمكانك أن تكسبي أبناءك ليكونوا عزاءك الوحيد وجيشك الأكبر لمحاربة الجو المشحون في بيتك.كوني أنت سندهم وإستمدي قوتك منهم ، وإدفعي بهم إلى النجاح والفلاح، حتى لا تسوّل نية زوجك له أن ينعتك يوما ما بالفاشلة ومن أن أبناءك هو أيضا فاشلون.

كذلك،فمسألة أن تحاولي التقرب من زوجك ومعرفة ما يخفيه وراء كل هذا الإستئساد وارد، ولك أن تتقبلي أختاه كل ردة فعل منه ، فيما قد ينقلب السحر على الساحر وتغدو حياتك في منتهى الروعة إن أنت بادرت إلى كسر جدار الجليد الذي بناه زوجك على حين غفلة وهو يظنّ أن التعالي على الأنثى هو ما سيكسبه كيانا وهيبة.

لا يفوتك أختاه أن تكثري من الدعاء وأنت يقين من أن الله قادر ان يقلب برودة قلبك المتحسّر إلى دفء وحنان من زوج نتمنى له الهداية قبل فوات الأوان.

ردت: “ب.س”