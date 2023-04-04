“طيبي اليوم مع النهار أون لاين” أطباق سهلة ولذيذة

“طيبي اليوم مع النهار أون لاين” يأتيكم كل يوم رمضان، لتقديم لكم أفكار أشهى الأطباق المتنوعة التي يمكن أن تحضيرها في الشهر الفضيل.

في حين، من المعروف أن خلال هذا الشهر تكون المائدة متنوعة والكل ينتظر ما الذي يتم تقديمه على طاولة الإفطار. النهار اون لاين يقدم لكم ألذ الوصفات.

سمك “التونة” في الفرن

المقادير:

شريحة من سمك التونة وزنها 140 غراماً تقريباً. وملعقة صغيرة من صلصة الصويا. وملعقة صغيرة من زيت. عصير وبشر نصف حبة من الليمون الأخضر. ورشّة من مسحوق الفلفل الحار. وفص من الثوم المهروس. كما يمكن إضافة رشّة من مسحوق الزنجبيل. ونصف ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف. ورشّة من الملح -حسب الرغبة-. ورشّة من الفلفل الأسود -حسب الرغبة-. ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

تسخين زيت في مقلاة على نار عالية. رشّ الملح، والفلفل الأسود على قطعة التونة وتتبيلها. ونقوم بتحمير شريحة التونة في المقلاة لمدّة دقيقة بمعدل نصف دقيقة لكل وجه. كما يمكن إبعاد قطعة التونة من المقلاة ووضعها جانباً لترتاح مدّة دقيقة. وخلط عصير الليمون الأخضر، وبشر قشره مع مسحوق الزنجبيل، والزعتر، والثوم، وصلصة الصويا. كما يمكن اضافة مسحوق الفلفل الأحمر الحار حسب الرغبة في وعاء لتحضير الصلصة. كما تشرح شريحة التونة إلى شرائح وسكب الصلصة عليها. ووضع الشرائح في طبق التقديم، ورشّ زيت الزيتون عليها للتزيين.

عجة بطاطا لـ3 أشخاص

المكونات:

حبة بطاطا مفرومة إلى مكعبات متوسطة. ربع كوب من الفلفل الرومي الأخضر. ملعقتان من الفلفل الأحمر الحار المقطع إلى حلقات. كما نضيف ست بيضات حسب الأشخاص. كما يمكن إضافة ورق بقدونس. فلفل وملح -حسب الرغبة-.

طريقة التحضير:

سلق مكعبات البطاطا بحيث تنضج نصف نضج. خفق حبات البيض جيدًا. خلط البيض المخفوق مع البطاطا جيدًا. كما نضع الخليط في طبق بايركس مغطى بورق الزبدة. في حين، يتم وضعه في الفرن مدّة ربع ساعة في فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية.