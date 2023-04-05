“طيبي اليوم مع النهار أون لاين” أطباق سهلة ولذيذة

“طيبي اليوم مع النهار أون لاين” يأتيكم كل يوم رمضان، لتقديم لكم أفكار أشهى الأطباق المتنوعة التي يمكن أن تحضيرها في الشهر الفضيل.

في حين، من المعروف أن خلال هذا الشهر تكون المائدة متنوعة والكل ينتظر ما الذي يتم تقديمه على طاولة الإفطار. النهار اون لاين يقدم لكم ألذ الوصفات.

كيش بالسبانخ “السلق”

للعجينة:

125 غرام زبدة ملعقة صغيرة ملح بيضة كوبا طحين ملعقة صغيرة حليب سائل، بيضتان، ربع ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة قرفة كوب من كريمة الطبخ

للحشوة:

5 ملاعق كبيرة زيت، صدر دجاج، باقة سبانخ، كوب فطر، بصلة، ثوم، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة بهار الليمون

طريقة التحضير:

أخفقوا البيض مع الزبدة والملح. أضيفوا الطحين على البيض وحركوا المكونات ثم أضيفوا الحليب واعجنوا المزيج. استمروا بالعجن وشكلوا العجينة على شكل دائري. وغلفوها بكيس من النايلون ثم ضعوها في الثلاجة. ضعوا الزيت والبصل والثوم على النار ثم أضيفوا الدجاج والملح وبهار الليمون والبهار الأسود. عندما يصبح الدجاج باللون الأبيض، ضعوا الدجاج إلى جانب واح ثم ضيفوا السبانخ وحركوها. بعد أن يتغير لون السبانخ قوموا بتحريكها مع الدجاج. ثم أضيفوا الفطر وحركوا المكونات لمدة 10 دقائق. في وعاء، ضعوا مكونات الصوص وافقوها جيداً. أخرجوا العجينة واعجنوها ثم ضعوها في صينية. قوموا بتفخيت العجينة بالشوكة ثم أدخلوها إلى الفرن على حرارة 200 درجة لمدة 10 دقائق. ضعوا الحشوة على ثم أضيفوا الصوص وبعدها ضعوا جبنة الموزاريلا. أدخلوا الصينية إلى الفرن لمدة نصف ساعة.

غراتان خضار

المقادير

2 بطاطس مقطعة مكعبات، 2 جزر مقشر ومقطع شرائح، 1 بروكولي صغير مفصول الزهرات، 1 قرنبيط صغير مفصول الزهرات. نصف كوب جبن موزاريلا مبشور

مقادير الصلصة البشامل

2 كوب ونصف حليب، ربع كوب دقيق، 5 ملاعق كبيرة زبدة، 1 معلقة صغيرة ملح، نصف معلقة صغيرة فلفل ابيض

الطريقة

في قدر على النار اسلقي مكعبات البطاطس مع القرنبيط والبروكولي والجزر. لتحضير صلصة البشاميل: في قدر على نار متوسطة ذوبي الزبدة ثم ضيفي الدقيق وحركي. أسكبي الحليب تدريجياً وستمري بالتحريك. تبلي بالملح والفلفل الأبيض مع التحريك وتركي الصلصة على نار خفيفة حتى تغلي وتكثف. ضعي الخضار في صينية فرن زجاجية وسكبي فوقها صلصة البشاميل. انثري جبن الموزاريلا على الوجه ودخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقاً لحوالي15-20 دقيقة. قدمي غراتان الخضار ساخناً.