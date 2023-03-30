“طيبي اليوم مع النهار أون لاين”.. تحويسة في تونس

“طيبي اليوم مع النهار أون لاين” يأتيكم كل يوم رمضان، لتقديم لكم أفكار أشهى الأطباق المتنوعة التي يمكن أن تحضيرها في الشهر الفضيل.

فمن المعروف أن خلال هذا الشهر تكون المائدة متنوعة والكل ينتظر ما الذي يتم تقديمه على طاولة الإفطار. النهار اون لاين يقدم لكم ألذ الوصفات.

أفخاذ الدجاج

6 حبات “منظفة”، البصل 1 حبة “كبير الحجم مفروم أرباع”، ورق غار : 1 ورقة، عود القرفة. ملعقة صغيرة ملح، كريمة كوب ونصف “سائلة”. برش ليمون: 1 حبة، عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة، الثوم : 3 فصوص “مهروس”. الزبدة : ملعقة كبيرة، ملح، ملعقة صغيرة، فلفل أسود، نصف ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

اسلقي الدجاج بماء مغلي وورق الغار وعود القرفة والبصل الأرباع والملح لمدة ساعة حتى ينضج. وصفي الدجاج وادهني طبق الفرن بالزبدة ثم ضعي الدجاج وادهنيه بالزبدة جيداً. وتبلي الدجاج بالملح والفلفل وعصير الليمون وبرش الليمون والثوم المهروس.

وضعي الكريمة فوق الدجاج وغطي الطبق بورق الالمنيوم. أدخلي الطبق للفرن على حرارة 220 لمدة ربع ساعة. وأزيلي الألمنيوم وخففي حرارة الفرن لـ 190 درجة وحمريها لمدة 15 دقيقة. قدمي الدجاج ساخناً إلى جانب الأرز أو المكرونة أو السلطة حسب الرغبة.

سلطة العدس

400 غ عدس مسلوق، علبة عرانيس ذرة صغيرة مقطعة إلى دوائر صغيرة، ملعقة خردل. 60 غ جبنة شيدر مبروشة، 150 غ بندورة مقطّعة إلى مكعبات صغيرة، 100 غ خيار مقطّع إلى مكعبات صغيرة، 40 غ، بصل أخضر مفروم ناعماً، 3 ملاعق زيت زيتون، 5 غ شبت مفروم ناعماً، 40 غ فليفلة حمراء وخضراء مقطّعة إلى مكعبات صغيرة، ملعقتان كبيرتان خلّ أحمر، رشة بهار، رشة ملح، رشة كمون.

طريقة التحضير:

اسلقي العدس لمدة 15 دقيقة وضعيه جانباً لكي يبرد. اخلطي جميع الخضار المقطّعة معاً ثم أضيفي العدس. أضيفي الخردل والزيت والخلّ وجميع البهارات. اسكبيها في الطبق وزيّني بالجبنة المبروشة وقدّميها على قطع من الخسّ. يمكنك إضافة زيتون أسود مقطّع.

بريك تونسي

معدنوس مقصوص، حبات بطاطا مسلوقة، بيض مسلوقين بصل كبير مفروم، أوراق “فيلو”. 100 غ تونة، زيت للقلي، ليمونة، ملح فلفل أكحل.

طريقة التحضير:

نسلق البطاطا مع القليل من الملح والكركم ثم نقوم بهرسها، نضيف التونة والجبن وبيضتين مسلوقتين ومبشورتين. نقوم بتذبل البصل والمعدنوس ثم نضيفهم مع البطاطا المهروسة- نتبل الحشو بالفلفل الأسود. نفتح ورقة نضع في الوسط الحشو بطريقة دائرية ونضيف بيضة المنتصفة. نطوي ورقة على إثنين ونقليها في الزيت الساخن من الجانبين . نقدم البريكة ساخنة مع الليمون.