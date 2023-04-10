“طيبي اليوم مع النهار أون لاين”.. حلوى ساهلة للعيد ومحاجب ولا ألذ

“طيبي اليوم مع النهار أون لاين” يأتيكم كل يوم رمضان. لتقديم لكم أفكار أشهى الأطباق المتنوعة التي يمكن أن تحضيرها في الشهر الفضيل.

في حين، من المعروف أن خلال هذا الشهر تكون المائدة متنوعة والكل ينتظر ما الذي يتم تقديمه على طاولة الإفطار. النهار اون لاين يقدم لكم ألذ الوصفات.

محاجب

كيلة سميد رطب، نص كيلة فرينة، ملح، ماء دافي، كيس بلاستيكي، زيت نحلو بيه العجين.

الحشوة:

بصل حسب الكمية المرغوبة ومن الأحسن يكون البصل الأخضر الطويل، 2 حبات طماطم، والطماطم المصبرة، ملح، فلفل اسود، فلفل احمر. ملعقتان زيت كبيرتان.

طريقة التحضير:

نضع في صينية “قصعة” السميد والفرينة والملح وماء دافئ، أعجني بيدك، مع إضافة الماء تدريجيا. والخطوة المهمة جدا في طريقتنا، خذي كيس بلاستيكي واغطسيه في ماء دافئ، ومباشرة وهو يقطر نضيفه فيه العجينة ونغلفه مليح ونتركها ترتاح.

وننزع الكيس ونعجن مرة أخرى ونعيدها في الكيس لكن هذه المرة نعصر الكيس.

وبللي يديك بالزيت وشكلي كريات من العجين وضعيها جنب بعضها مع تذكر الترتيب ونخليها ترتاح.

الحشو

قطعي البصل إلى شرائح رقيقة وطويلة وقليها في الزيت على نار متوسطة إلى هادئة. وغطها مع التحريك المستمر حتى تصبح شفافة وطرية.

وانزعي القشرة للطماطم وأضيفيها إلى البصل مع الملح والتوابل وغطها واتركيها تطهو على نار هادئة. مع التحريك من حين لآخر حتى لا تلصق. عودي إلى أول كرية وأفرديها على طاولة مدهونة بالزيت لفيها مصل الظرف. وضعي ملعقة من الحشو والأفضل أن يكون باردا، واكملي اللف والطي على شكل مربعات.

ضعيها على “الطاجين” صفيحة من حديد تطهو من جهة ثم اقلبيها على الوجه الثاني.

حلوى بالفلان “هايلة” للعيد

المقادير:

125 غ مرغرين، 2 حبات بيض، علبة فلان ذوق ليمون، عصير الليمون “نصف كأس”، مبشور الليمون، 2 كأس النشاء “مايزينة”. 3 كيسان ونصف فرينة، كأس سكر، ملعقة صغيرة خميرة الحلوى.

طريقة التحضير:

نضع المرغرين، ثم حبة بيض كاملة وصفار فقط، وعلبة فلان ذوق ليمون، عصير الليمون “نصف كأس”، مبشور الليمون. كما نضيف كأس سكر ونقوم بالخلط جيدا حتى تتماسك قليلا. ثم نضيف النشاء والفرينة.

وعندما تتماسك نشكلها كريات أو أي شكل تريدينه، ونضعها في الفرن من أجل الطهي لمدة قليلة حتى تحمر من الأسفل. وعندما تطهو نرمدوها في السكر غلاسي ونقدمها مع القهوة.