“طيبي اليوم مع النهار أون لاين” حلوى سهلة للعيد

“طيبي اليوم مع النهار أون لاين” يأتيكم كل يوم رمضان، لتقديم لكم أفكار أشهى الأطباق المتنوعة التي يمكن أن تحضيرها في الشهر الفضيل.

في حين، المعروف أن خلال هذا الشهر تكون المائدة متنوعة والكل ينتظر ما الذي يتم تقديمه على طاولة الإفطار. النهار اون لاين يقدم لكم ألذ الوصفات.

سفيرية الخبز

المقادير:

بصلة متوسطة، خبز، بقدونس مفروم، فلفل اسود، بيضة، زيت للقلي، وأي نوع من الأجبان.

طريقة التحضير:

قطعي البصل إلى قطع صغيرة و ضعيه في إناء واتركيه جانبا. وفي إناء آخر بَلِّلِي الخبز في الماء. وأعصريه جيدا حتى لا يتبقى فيه الماء. ثم خذي وعاء واخلطي فيه البصل والخبز واضيفي البيضة والبقدونس والفلفل الأسود والملح واخلطيهم جيدا. و بعدها شكلي كويرات دائرية، و اقليهم في زيت ساخن. قدمي سفيرية الخبز مع طبق دجاج أو لحم كوجبة رئيسية.

حساء الدجاج بالفطر

المقادير:

200غ أبيض دجاج مقطع شرائط رفيعة، 2 ملاعق كبيرة زيت، ملح، فلفل أسود، نصف حبة بصل مفرومة، 1 فص ثوم. 2 ملاعق كبيرة زيت، 20 غ زبدة، 450 غ فطر أبيض مقطع شرائح، 1 لتر مرق الدجاج (انظر الوصفات المرافقة أسفل الصفحة. 4 حصص جبن، 20 سل قشدة طرية، ملح، فلفل أسود.

طريقة التحضير:

في مقلاة فوق نار قوية تحمر شرائح الدجاج في الزيت ثم تتبل بالملح والفلفل الأسود ويحتفظ بها جانبا. في طنجرة فوق نار هادئة يشحر البصل والثوم في الزيت والزبدة. يضاف الفطر ويستمر الطهي لمدة 3 دقائق. تمرق الطنجرة بمرق الدجاج، عند الغليان تغطى وتترك فوق نارهادئة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الفطر. يخفق مرق الفطر والبصل مع حصتي جبن ويصفى بمصفاة رفيعة. يعاد الحساء إلى الطنجرة. يضاف إليه ثلاثة أرباع كمية القشدة الطرية، الملح والفلفل الأسود. تمزج حصتي الجبن المتبقيتين مع القشدة الطرية المتبقية للحصول على كريمة جبن ناعمة. عند التقديم، يسخن الحساء كما يضاف إليه شرائح الدجاج. يقدم حساء الفطر مزينا بكريمة الجبن.

مشوك

المقادير:

250 غراما طرية الزبدة، نصف كوب سكر، 2 صفار البيض، ملعقة صغيرة الفانيليا، كوب من الكاوكاو أو فول سوداني مطحون ناعم. ملعقة صغيرة خميرة الحلوى، كوبان من الفرينة

طريقة التحضير:

نجمع المكونات لتصبح عجينة طرية. نشكل كرات ونضعهم في بياض البيض ثم في الفول السوداني المبشور خشن ونزينها بالفواكة المجففة أو الكرز. ندخلها الفرن بعد 20 دقيقة بعد ما تجهز نغمسها في العسل.