طيبي اليوم مع النهار أون لاين.. كل خطرة فكرة جديدة

“طيبي اليوم مع النهار أون لاين” يأتيكم كل يوم رمضان، لتقديم لكم أفكار أشهى الأطباق المتنوعة التي يمكن أن تحضيرها في الشهر الفضيل.

فمن المعروف أن خلال هذا الشهر تكون المائدة متنوعة والكل ينتظر ما الذي يتم تقديمه على طاولة الإفطار. النهار اون لاين يقدم لكم ألذ الوصفات.

غراتان بصدر الدجاج

المقادير:

كمية بطاطا مقشرة ومقطعة دوائر رقيقة، حبة بصل مقطعة رقيق، صدر دجاج مقطع شرائح، جبن مبشور، نص ربطة معدنوس.

ملح، فلفل أسود، مغرف طماطم مصبرة، زعتر زيت زيتون، قشدة سائلة.

طريقة التحضير:

في مقلاة نضع القليل من الزيت يسخن نزيد البصل ونقليه، ونضيف الدجاج، ملح، فلفل، اسود، زعتر، نضيف الطماطم. والمعدنوس نقليه قليلا.

في صينية فرن، نضع القليل من زيت زيتون، والبطاطا ونرش ملح وفلفل اسود نضيف طبقة بطاطا نرش ملح وفلفل اسود. ونمسح بالفرشاة زيت زيتون وقشدة ونضيف الحشو وزعتر. ثم طبقة من البطاطا نرش ملح، فلفل اسود، زيت زيتون، قشدة، بطاطا، ملح، فلفل اسود، زيت زيتون، قشدة، نضيف البطاطا، ملح، فلفل اسود، زيت زيتون، قشدة وزعتر فالخير نرش جبن مبشور ندخلها للفرن.

ميني تاكو وصفة رائعة لكل من الذوق والمظهر

المقادير :

500 غرام لحم دجاج، 6-5 قطع خبز تورتيلا، بصلة، 2 فلفل حلو أحمر، 2 فلفل أخضر، 2 فص ثوم نصف، ملعقة صغيرة زيت.

100 مل كريم، 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملح، جبنة الشيدر.

طريقة التحضير :

يسخن الزيت في مقلاة مناسبة، ونقلى البصل الصغير المفروم، ثم نضيف الدجاج المفروم ، ويستمر التحمير بالفلفل. وتضاف التوابل والملح إلى الحشوة المحمصة، وبعد الخلط لمدة 1-2 لفة. تضاف الكريمة، يتم تقطيع خبز تورتيلا بشكل دائري. ثم يتم إضافة الدجاج بينهما وترتيبها جنبًا إلى جنب، ورش القليل من جبنة الشيدر عليها. واخبزيها في فرن محمى على درجة 190 درجة حتى تذوب الشيدر ويتحول لونها.

سلطة باذنجان:

10 حبات باذنجان صغير الحجم، 1 حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة شرائح، نصف كوب خل أبيض، 1 قرن فلفل أخضر. 10 فص ثوم مهروس، 1 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) شطة، 1 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) ملح، ربع ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) فلفل أسود. 1 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) كزبرة، 1 كوب مايونيز، ربع كوب عصير ليمون. 1 حبة خس، 10 حبة طماطم صغيرة الحجم مقطعة شرائح، ربع كوب بقدونس مفروم.

طريقة التحضير:

نحضر حبات الباذنجان ونقوم بغسلها بالماء الجاري بشكل جيد ثم نجففها تمامًا من الماء. نقطع الباذنجان لمكعبات متوسطة الحجم ونرش عليها القليل من الملح. ثم نتركها لمدة نصف ساعة حتى يخرج ماء الباذنجان. نجفف مكعبات الباذنجان مرة اخرى بشكل جيد باستخدام مناديل مطبخ. نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت ،ونتركها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت. نضيف شرائح البصل في الزيت، ونقلبه في الزيت حتى يصبح لونه ذهبي ثم نرفعه على مناديل مطبخ.

في نفس المقلاة نضع مكعبات الباذنجان، ونقلبه في الزيت حتى يصبح لونه ذهبي، ثم نرفعه على مناديل مطبخ. نحضر وعاء كبير نضع فيه الخل ثم نضع فيه مكعبات الباذنجان ونتركه لفترة قليلة. ثم نخرج الباذنجان من الخل ونحتفظ بالخل جانبًا. نحضر طبق كبير للتقديم، نقطع أوراق الخس ثم نضعها في طبق التقديم. نحضر حبات الطماطم ونقطعها لمكعبات صغيرة ثم نضعها في طبق التقديم أيضًا، ثم نضيف مكعبات الباذنجان.

تحضير صلصة السلطة:

نحضر خلاط الكهربائي ونضع فيه الخل والفلفل والملح والفلفل الأسود والشطة والثوم والكزبرة وعصير الليمون والمايونيز. ونقوم بالخلط حتى نحصل على القوام المناسب لصلصة الباذنجان. نضيف القليل من صلصة السلطة على المكونات الموجودة في طبق التقديم. ثم نضيف البصل المقلي والبقدونس المفروم ونقدم سلطة الطماطم.