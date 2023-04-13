“طيبي اليوم مع النهار أون لاين” يأتيكم كل يوم رمضان. لتقديم لكم أفكار أشهى الأطباق المتنوعة التي يمكن أن تحضيرها في الشهر الفضيل.

في حين، من المعروف أن خلال هذا الشهر تكون المائدة متنوعة والكل ينتظر ما الذي يتم تقديمه على طاولة الإفطار. النهار اون لاين يقدم لكم ألذ الوصفات.

كروكات بالسلق

المقادير:

سلق مغلي و معصور، دجاج مرحي، خبز يابس مطحون، جبن مبشور، بصل مرحي، حبق مجفف، ثوم مرحي، حبة بيض

صلصة الجبن:

قطعة جبن غرويار، قطعة جبن طري، 100 غ كريمة طازجة، ملح و فلفل أسود

التحضير:

في وعاء نضع، الدجاج المرحي و السلق و الخبز المطحون و الحبق و ملعقة كبيرة ثوم و البصل و الجبن المبشور. نتبل بالملح والفلفل الأسود ونخلط جميع المكونات لمزجها جيدا. نضيف البيض نخلط جيدا حتى نحصل على خليط متماسك. نشكل أعمدة صغيرة أو كريات من الخليط ثم نقليها مباشرة في الزيت الساخن.

نحضر الصلصة: في “كسرولة” نضع القليل من الزيت و نضيف الثوم المرحي و نتركه يتقلى. نتبل بالملح و الفلفل الأسود. نضيف جبن غرويار المقطع مربعات صغيرة مع الجبن الطري و الكريمة الطازجة. نتركها تستوي حتى يذوب الجبن و نهرسها بالخلاط الكهربائي. نقطر الكريات من الزيت و نقدمها مع صلصة الجبن.

حلوى للعيد “بنيون”

المقادير

350 غرامًا من البسكويت المطحون. ملعقة كبيرة كاكاو. 70 غرامًا من الزبدة المذابة. 100 غرام الفول السوداني المحمص والمطحون خشنًا. 150 غرامًا من النوتيلا.

طريقة التحضير

نخلط البسكويت الناعم مع الفول السوداني أو أي نوع من المكسرات. ونضيف الكاكاو والزبدة المذابة إلى الخليط السابق، ونخلطه.

كما نضيف الشوكولاتة إلى المزيج ونخلطه حتى يصبح عجينة. ثم نشكل من العجينة لكرات صغيرة. كما نغطس الكرات في الشوكولاتة المذابة. في حين، نضع الكرات في كؤوس ورقة، وتزين بحلى البرالين أو جوز الهند أو المكسرات قبل أن تجف.