“طيبي اليوم مع النهار أون لاين” يأتيكم كل يوم رمضان، لتقديم لكم أفكار أشهى الأطباق المتنوعة التي يمكن أن تحضيرها في الشهر الفضيل.

فمن المعروف أن خلال هذا الشهر تكون المائدة متنوعة والكل ينتظر ما الذي يتم تقديمه على طاولة الإفطار. النهار اون لاين يقدم لكم ألذ الوصفات.

دولمة “قرنون” في الفرن

1 كلغ قرنون، 250 غ لحم مفروم، “الأبيض أو الأحمر”، بصلة مقطعة رقيق، سنينات ثوم، نصف عود قرفة ونصف ملعقة صغيرة قرفة مرحية. فلفل أسود، حبة بيض، 200 غ جلبانة، المعدنوس، الزعيترة، ملح. 100 غ زيتون اخضر بلا عظم نتركه في ماء بارد ليلة كاملة، 100 غ رز مرحي، ليمون، زيت ومارغرين، فرماج طري وفرماج مرحي.

طريقة التحضير:

نقشر القرنون ونضعه في صحن فيه كوبين من الماء وعصير ليمونة وملعقتين فرينة، ونتركه نصف ساعة.

كما نحضر الحشو، نخلط اللحم المفروم مع الرز وحبة بيض ونصف كمية البصل.. نضع التوابل، القرفة، الفلفل الأسود، الملح ونخلط كل شيء مع بعض.

ونأخذ طنجرة نضع فيها ملعقتين زيت وملعقة مارغرين.. نضع البصل و2 سنينات ثوم ونتركهم يتقلاو جيدا. ثم نضيف الملح، القرفة عود، الفلفل الأسود، الزعيترة ونمرق بكأس ونصف ماء دافئ. نضيف الجلبانة والزيتون، ونترك الطنيجرة حتى تغلي.

ومن جهة أخرى نصفي القرنون من الماء ونمسحه جيدا ثم ندهنه من الداخل ببياض البيض نضع الجبن الطري. ونضيف فوقه الحشو ونرتبه في الطنجرة ونتركه 10 دقائق وبمجرد أن يدخله الطياب نضع القرنون في قالب فرن ونزين بالزيتون. والجلبانة والفرماج المرحي وندخله الفرن لمدة 45 دقيقة. ولما يطهى القرنون جيدا نزينه بالمعدنوس.

طريقة عمل ميني بيتزا :

المكونات:

3 كوب فرينة، كوب ماء دافئ، 2 ملعقة كبيرة حليب بودرة، ملعقة كبيرة سكر، 3 ملاعق زيت زيتون. وملعقة كبيره خميرة فورية حبيبات، نصف ملعقة كبيرة من خميرة حلوى، نصف ملعقة صغيرة ملح. وربع ملعقة زعتر مجفف ناعم، ربع ملعقة بصل “بودر”، ربع ملعقة ثوم “بودر”.

جبن موتزريلا شيدر مبشور. وقطع شرائح الرومي المدخن. أو لحمة مفرومة، أو أي حشو متوفر من الخضروات حسب الرغبة، قطع فلفل أخضر، طماطم، زيتون. كل هذه المكونات اختيارية ويمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بمكونات أخرى.

مكونات صلصة البيتزا:

تحضير طماطم مبشورة مع فصين ثوم وزعتر مجفف و3 ملاعق زيت زيتون وعلى نار هادئة ثم سبكها. مع إضافة ملعقة صلصة جاهزة.

طريقة عمل ميني بيتزا:

نحضر وعاء مع إضافة المكونات السابق ذكرها و إضافة الماء الدافئ وزيت الزيتون ثم عجن المكونات لمدة 7 دقائق في العجانة أو باليد. ثم نترك العجينة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها ثم تفرد العجينة على رخامة وتقطع على هيئة دوائر. وترص في صاج للخبز أو صواني وبعدها يجب وضع الصلصة ثم الجبن والحشو وإدخال الصينية الفرن. في درجة حرارة 180 لمدة 7 دقائق أو أقل على حسب حرارة الفرن ثم وضعها تحت الشواية لمدة دقيقة. حتى تذوب الجبن وتحصل العجينة على اللون الذهبي.

سلطة الشمندر “بيتراف”

4 حبات من الشمندر المسلوق، كوب ونصف من الذرة، ربع كوب من الجبنة البيضاء، باقة من الجرجير المورقة. ونصف كوب من عصير الليمون، ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، نصف ملعقة صغيرة من الملح

طريقة تحضير سلطة الشمندر مع الذرة

بعد سلق الشمندر وتقشيره قومي بتقطيعه على مكعبات متوسطة الحجم، وضعيه في وعاء كبير الحجم. أضيفي إليه الذرة والجبنة المقطعة وقلبيها جيداً إلى أن تتجانس المكونات مع بعضها. صبي فوقه عصير الليمون والملح وتابعي التقليب إلى أن تحصلي على خليط. في طبق التقديم ضعي طبقة من أوراق الجرجير، وصبي السلطة فوقها وقدميها على المائدة.