“طيبي اليوم مع النهار أون لاين” يأتيكم كل يوم رمضان، لتقديم لكم أفكار أشهى الأطباق المتنوعة التي يمكن أن تحضيرها في الشهر الفضيل.

فمن المعروف أن خلال هذا الشهر تكون المائدة متنوعة والكل ينتظر ما الذي يتم تقديمه على طاولة الإفطار. النهار اون لاين يقدم لكم ألذ الوصفات.

رولي دجاج بطريقة ذكية وسهلة

المقادير:

كمية من الدجاج المفروم، الجبن المبشور، الخبز المرحي، الزيتون الأخضر مقطع صغير، الفطر المعلب، حبة طماطم متوسطة مبشورة، الرند. ملعقة كبيرة زبدة، كمية من البصل مقطع رقيق، القليل من البقدونس “المعدنوس”، الزيتون الأخضر الملح، الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

نأخذ إناء نضع فيه الدجاج المفروم، كمية من الخبز المرحي، كمية من البقدونس (المعدنوس). كمية صغيرة من البصل، الملح، الفلفل الأسود، كمية من الزيتون الأخضر مقطع صغير، ونمزج كل هذه المكونات باليد.

ونجلب القدر نضع فيه الزبدة، الكمية المتبقية من البصل، نَتركها تتقلى لمدة 3 إلى 4 دقائق، ونُضيف الملح، الفلفل الأسود. والطماطم المبشورة، الفطر المعلب، 3 أوراق كبار من الغار “الرند”، القليل من الزعفران. وكمية من الزيتون الأخضر ( الذي قُمنا بِغَليه مع القليل من الليمون والغار (الرند) ثم نقوم بتصفيته.

وبعد ذلك نضيف كمية من الماء للصلصة، نغطي القدر ونتركها تستوي. وعندما يستوي الزيتون الأخضر، نمزج القليل من الماء مع الطحين الأبيض (الفرينة) ونُضيفه إلى الصلصة لكي تَعقد.

ونحضر الصينية نضع فيها الورق البلاستيكي الشفاف، ونضع فيها مزيج الدجاج المفروم بِشكل متساوٍ. نملأه بالجبن المبشور، ونقوم بِطيه بواسطة الورق البلاستيكي الشفاف.

وبعد ذلك نغلف الرولي بورق الألمنيوم، ونملأ الصينية بالقليل من الماء، نُدخله إلى الفرن على درجة حرارة 200° لمدة 30 دقيقة. وعندما يستوي الرولي نتركه يبرد ثم نقطعه ونقدمه مع الصلصة التي حضرناها.

فطائر بالتونة لأم نرمين

المقادير:

كمية من الفرينة حسب الحاجة، 1 خميرة حلويات، ملعقة كبيرة خميرة خبز، 2 علب ياغورت طبيعي أو لبن. ملعقة كبيرة سكر، نصف كأس زيت، ملعقة من الملح، بيض حسب كمية الفرينة المستعلمة وماء دافئ. التونة، 2 فلفل حلو أحمر أو أخضر، طماطم “مصبرة وحبات”، بصل من الأحسن يكون “الطويل”، والتوابل حسب الرغبة، وزيتون أخضر مقطع.

طريقة التحضير:

نأخذ وعاء ونضع فيه الفرينة، خميرة، الملح، ياغورت أو لبن، سكر، زيت، بيض. ونلم العجينة بالماء الدافئ. ونتركها ترتاح قليلا.

وبالمقابل، نأخذ مقلاة نضع فيها البصل يتقلى جيدا ونضيف الفلفل والطماطم وزيتون أخضر مقطع. وعندما يستوي الخليط نرفعه من على النار ونضيف له التونة حسب الحاجة.

ثم نقطع العجينة إلى كريات صغيرة ونشكلها حسب الطابع الموجود عندك في المنزل. ثم نضع الحشو داخل الكريات المشكلة، ونضع فوقها البيض. بالمقابل نترك الفرن يسخن قليلا قبل الاستعمال بربع إلى نصف ساعة. ثم نضع صينية الفطائر داخله وعند الاستواء نقدمه في صحن التقديم.

سلطة بالدجاج

نصف رأس من الخس مقطع إلى شرائح، حبتان من الطماطم الصغيرة مقطعتان إلى أنصاف، بصلة صغيرة مقطعة إلى شرائح.

حبتان من الخيار مقطعتان إلى دوائر، نصف كوب من الزيتون الأسود، دجاج المقطع إلى شرائح. وحبة من الفلفل الأحمر المقطع إلى شرائح. رشة من الملح، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ربع كوب من لبن الزبادي، ربع كوب من الخل الأحمر.

تتبيلة

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون، ست ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة من الأوريجانو، فلفل أسود، وملح.

طريقة التحضير:

ننقع الدجاج في كلٍّ من اللبن الزبادي، والخل، والملح، والفلفل الأسود في وعاء مدّة ثلاثين دقيقة. ونشوي الدجاج على المشواة إلى أن ينضج. ونضع في وعاءٍ كلّاً من الخس، والخيار، والبصل، والطماطم، والفليفلة الحمراء والزيتون. ونخلط جيداً، ونضيف الدجاج المشوي على الوجه. نخلط مكوّنات الصلصة في طبقٍ عميقٍ، ثمّ نضيفها إلى السلطة.