“طيبي اليوم مع النهار أون لاين” يأتيكم كل يوم رمضان، لتقديم لكم أفكار أشهى الأطباق المتنوعة التي يمكن أن تحضيرها في الشهر الفضيل.

في حين، المعروف أن خلال هذا الشهر تكون المائدة متنوعة والكل ينتظر ما الذي يتم تقديمه على طاولة الإفطار. النهار اون لاين يقدم لكم ألذ الوصفات.

غراتان “شوفلور”

رأس “شوفلور” مغسول ومقطع ومغلى، 5 حبات بطاطا متوسطة الحجم مقطعة ومقلية، بشاميل، 3 بيض، معدنوس مقطع. ملح، فلفل أسود، قطع صغيرة جبن.

طريقة التحضير:

في صينية الفرن مدهونة بالزبدة نضع البطاطا المقلية، ثم القرنبيط المغلى والمملح والجبن ثم البطاطا. ونخلط البشاميل وعندما تبرد قليلا نضيف لها البيض والبقدونس والملح والفلفل الأسود ونخلط جيدا ونسكبه فوق الصينية. ندخلها للفرن مشتعل من الاسفل وثم نشعله من الأعلى لتكسب اللون الذهبي.

حلوى للعيد

سابلي الزليج “واو”

المقادير:

250 غ مارغرين طرية، كوب سكر ناعم، فانيليا رشة ملح، بيضة وصفار بيضة، كوب نشاء، كما نحضر ملعقة ك كاوكاو محمص ومرحي. ملعقة “ك” زبدة الفول السوداني، ملعقة ص خميرة الحلويات، فرينة حسب الحاجة. في حين، نحضر للتزيين، کاراميل کاوکاو محمص ومرحي مربی.

طريقة التحضير:

في إناء نخفق جيدا المارغرين السكر البيض، رشة الملح الفانيليا حتى نتحصل على خليط، كريمي نضيف النشاء والخميرة بعدها نقسم، الخليط إلى قسمين، القسم الأول نضيفلو زبدة الفول السوداني، والكاوكاو المحمص ونلمو بالفرينة والقسم الثاني، نزيد نلمو بالفرينة نتحصل على عجينة طرية، نخليها تريح في الثلاجة شوية، ومبعد نفتح العجينة على سمك رقيق ونطبع، بطوابع الزليج اغطسو الطابع في النشاء وطبعو، ندخل الحلوة فرن مسخن على درجة 180 حتى تتحصل على لون ذهبي، نلصق الصابلي بالمربى وصابلي الكاوكاو، بالكراميل ونزين الأطراف بالكاوكاو المحمص.