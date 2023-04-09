“طيبي اليوم مع النهار أون لاين” يأتيكم كل يوم رمضان. لتقديم لكم أفكار أشهى الأطباق المتنوعة التي يمكن أن تحضيرها في الشهر الفضيل.

في حين، من المعروف أن خلال هذا الشهر تكون المائدة متنوعة والكل ينتظر ما الذي يتم تقديمه على طاولة الإفطار. النهار اون لاين يقدم لكم ألذ الوصفات.

دجاج في الفرن

جرام زيتون أخضر “مخلل”، 0.25 جرام كبد الدجاج، 10 عدد فص ثوم، 3 عدد بصلة مفرومين للحشو، 3 بيضة مسلوقة. 2 دجاجة كاملة “كبيرة”، 2 بصلة “مكعبات”، 2 لتر ماء، 1 معلقة صغيرة زعفران، 1 كوب خل، 1 كوب بقدونس طازج، 1 كوب كزبرة خضراء، كوب زيت ذرة، 1 معلقة صغيرة ملح “للطبخ”، 1 معلقة كبيرة ملح “لغسيل الفراخ”، معلقة صغيرة جنزبيل.

الخطوات

نقوم بغسل دجاج بالملح والخل ونتركها لمدة ساعة في الثلاجة، ثم نقوم بتحضير الحشو نفرم البقدونس. والكزبرة والثوم ونضيف عليهم البصل المفروم والملح والجنزبيل ونخلط جيدا ونقسمهم على 2.

ونحضر الدجاج ويغسل جيداً بالماء، ثم نأخذ نص الحشو ونحشي بيه الدجاج، ثم نحضر حلة كبيرة ونسخن فيها الزيت. نضيف مكعبات البصل وباقي الحشو والدجاج ونغطي الحلة لمدة 5 دقائق، ثم نقلب الدجاج على الجهة الأخرى. ثم نتركهم لمدة 15 دقيقة مع متابعة التقليب.

ونضيف الماء في الحلة ونتركها على نار هادئة لمدة 45 دقيقة مع التقليب، بعد ذلك نرفع الدجاج من الحلة ونضعهم في الصينية. و ندخلهم الفرن حتى يحمر الدجاج. كما نقطع كبد الدجاج مربعات في الحلة ونقلب حتى يقل المرق، ثم نضيف الزيتون المخلل من غير بذر ونقفل النار. ونحضر طبق للتقديم ونرص على الجانبين كبد الدجاج والزيتون ونقسم البيض المسلوق. ونضع الدجاج في المنتصف، ويقدموا.

بسطيلة

المكونات:

دجاجة بوزن 1.75 كلغ مقطعة إلى أربع قطع ومنزوعة الجلد، 2 كلغ بصل مفروم رفيع، باقة بقدونس مفروم، نصف باقة قزبر مفروم. 3 أعواد قرفة، 10 شعيرات زعفران، 2 ملاعق صغيرة زنجبيل، ملعقة صغيرة فلفل أسود، 3 قرصات رأس الحانوت “اختياري”. ملعقة صغيرة سمن، 8 سل زيت، ملح، ملعقة كبيرة عسل، 4 بيضات.650 غ لوز مقشر، 100 غ سكر ناعم (غلاصي) أو حسب الذوق”، ملعقة كبيرة قرفة مدقوقة

400 غ أوراق البسطيلة “ديول”، 80 غ زبدة، زيت للطهي. 1 صفار بيضة، سكر ناعم غلاصي، قرفة مدقوقة.

طريقة التحضير:

في طنجرة ذات قعر سميك، يوضع البصل المفروم، الدجاج، التوابل، السمن، الزيت والقزبر والبقدونس. تغطى الطنجرة ويطهى الكل على نار هادئة ليفرز البصل ماءه الطبيعي ويتشربه الدجاج مع تقليبه من حين إلى آخر. عندما ينضج الدجاج يزال من المرق، تزال عظامه ويقطع. يضاف العسل إلى مرق البصل ويترك يتعسل على نار هادئة مع التحريك. عندما يتعسل البصل، يزال فائض الزيت ويحتفظ به لطي البسطيلة. وتضاف قطع الدجاج إلى مرق البصل، ثم يضاف إليهما البيض. كما تطهى الحشوة على نار هادئة لمدة 2 إلى 3 دقائق مع التحريك برفق. في حين، يزال الكل من فوق النار وتترك الحشوة تبرد قليلا.

ويقلى اللوز المقشر أو يحمص في الفرن حتى يأخذ لونا ذهبيا جميلا. ويجرش (يهرمش) اللوز ويمزج مع السكر الناعم والقرفة. ويمزج زيت مرق البصل مع الزبدة المذابة لدهن أوراق البسطيلة أثناء الطي. وتطوى البسطيلة أو البسطيلات الصغيرة حسب التقنية المبينة في فيديو المباشر. تطهى البسطيلة في مقلاة بها زيت ساخن أو في الفرن المسخن على درجة الحرارة 180 حتى تأخذ لونا ذهبيا جميلا. تقدم البسطيلة ساخنة مزينة بالسكر الناعم والقرفة.