“طيبي اليوم مع النهار أون لاين” يأتيكم كل يوم رمضان. لتقديم لكم أفكار أشهى الأطباق المتنوعة التي يمكن أن تحضيرها في الشهر الفضيل.

في حين، من المعروف أن خلال هذا الشهر تكون المائدة متنوعة والكل ينتظر ما الذي يتم تقديمه على طاولة الإفطار. النهار اون لاين يقدم لكم ألذ الوصفات.

الباذنجان في الفرن

المكوّنات: حبة متوسطة من الباذنجان وغير مقشرة، ومقطعة إلى دوائر عريضة. حبة من البندورة متوسطة ومفرومة إلى مكعبات صغيرة. قرن من الفلفل الأخضر الحار المفروم فرماً خشناً. قرن من الفلفل الأحمر الحار المفروم فرماً خشناً. بصلة صغيرة مقطعة على شكل جوانح. كما نضيف خمسون غراماً من الكزبرة. أربع ملاعق صغيرة من معجون البندورة. القليل من الفلفل الأسود. البهار الحلو. القليل من الزنجبيل البودرة. نصف ملعقة كبيرة من السماق. كما نضيف كوب من الماء الساخن. القليل من الملح.

طريقة التحضير:

نرص دوائر الباذنجان في صينية الفرن. كما نضع البصل فوق الباذنجان. نضيف البندورة، والفلفل، والكزبرة. في حين، نضع معجون البندورة والبهارات مع كوب الماء ونخلط جيداً. كما نصب خليط معجون البندورة على صينية الفرن. كما ندخل الصينية إلى الفرن المسخن على حرارة متوسطة، في حين، نترك المكوّنات حتى تنضج.

حلوى الشارلوت

المقادير

كوبان حليب بودرة. فنجان من الطحين. فنجان من السكر. ثلاث ملاعق كاكاو. خمسة أكواب ماء. فنجان زبدة. بسكويت وموز وفستق للتزيين.

طريقة التحضير

نخلط الحليب والسكر والكاكاو والطحين والماء ونضعها بقدر على النار حتى يتماسك القوام نضع عليه الزبدة. كما نضع في وعاء التقديم طبقة من الخليط ونزينها بطبقة من البسكويت، ثم الموز ثم نضع فوقها طبقة أخرى من الخليط ثم التزيين وهكذا. آخر طبقة تزيّن بالفستق والموز.