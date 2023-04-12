“طيبي اليوم مع النهار أون لاين” يأتيكم كل يوم رمضان. لتقديم لكم أفكار أشهى الأطباق المتنوعة التي يمكن أن تحضيرها في الشهر الفضيل.

في حين، من المعروف أن خلال هذا الشهر تكون المائدة متنوعة والكل ينتظر ما الذي يتم تقديمه على طاولة الإفطار. النهار اون لاين يقدم لكم ألذ الوصفات.

حساء الخضار الهندي مع الحمّص

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من الزّيت النّباتي. حبّة كبيرة من البصل المفروم. ملعقة صغيرة من الزّنجبيل المبروش. نصف ملعقة صغيرة من الثّوم المهروس. ملعقة كبيرة من بهارات الغراماسالا. ثمانمئة وخمسين مللتر من مرقة الدّجاج. حبّتان كبيرتان من الجزر، مقطّع إلى مربّعات صغيرة. علبة واحدة من الحمّص المعلب، مغسول ومصفّى من الماء. مئة غرام من الفول الأخضر أو الفاصولياء، مفروم.

طريقة التّحضير:

سخّني الزّيت في قدر فوق نار متوسّطة الحرارة. أضيفي البصل، الثّوم والزّنجبيل إلى القدر وقلّبي المكوّنات لمدّة دقيقتين. أضيفي بهارات الغراماسالا واتركي له المجال لكي يطلع رائحته العطريّة، لمدّة دقيقة تقريباً. ثمّ اسكبي مرق الدّجاج والجّزر، دعي الشّوربة لمدّة عشر دقائق بعد أن تغلي على نارٍ هادئة. كما يمكن إضافة الحمّص إلى الشّوربة، باستخدام المطحنة الكهربائيّة اطحني الشّوربة حتّى تحصلي على شوربة كريميّة القوام ثمّ أضيفي الفول، دعي الشّوربة لمدّة ثلاث دقائق أُخرى ثمّ ارفعي الشّوربة عن النّار. كما يمكن تقديمها على الفور مع الأرز المفلفل أو مع خبز النّان الهندي.

فطيرة السبانخ:

مكونات الحشوة:

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. أربعة أكواب من السبانخ الصغير. كوب من جبنة الفيتا قليلة الدسم والمفتتة. حبتان متوسطتان من البصل ومفرومتان. كوب من جبنة الريكوتا قليلة الدسم. أربعة فصوص من الثوم المفروم. ملح وفلفل مطحون -حسب الرغبة-. التطبيق: مغلف من عجينة الجلاش. ملعقة كبيرة من السمسم. أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من حبة البركة -للتزيين-. حبتان من البيض مخفوقتان قليلًا.

طريقة التحضير تحضير الحشوة:

وضع مقدار ملعقتين من الزيت في مقلاة كبيرة غير لاصقة، ورفعها على نار درجة حرارتها متوسطة، وإضافة إليها البصل وطهيه مدّة تتراوح من ثلاث إلى خمس دقائق، مع التحريك من وقت إلى آخر حتى يصبح البصل شفافًا. إضافة الثوم والطهي جيدًا حتى يصبح الثوم طريًا، ثم إضافة السبانخ مع التحريك، وطهيه لمدّة دقيقة، ثم التتبيل بالفلفل الأسود والملح. وضع خليط السبانخ في وعاء كبير، وإضافة إليه جبنة الريكوتا والفيتا مع التحريك، والتقليب جيدًا حتى تتمازج المكوّنات. كما تقسم خليط السبانخ إلى ثلاثة أقسام، وبهذا يصبح جاهزًا للاستخدام.

التطبيق:

في حين يتم تسخين الفرن إلى درجة حرارة 170 درجة مئوية. تقليب عجينة الجلاش مع الزيت برفق حتى تتغلف بالزيت بشكلٍ كامل. حشو الجلاش بخليط السبانخ، ثم لف العجينة على شكل لفافة، ودهنها بالبيض المخفوق. رش لفافة العجينة بالسمسم وحبة البركة مدّة ربع ساعة، وخبزها في فرن ساخن حتى تصبح باللون الذهبي، ثم تقديمها.