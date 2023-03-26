“طيبي اليوم مع النهار أون لاين” يأتيكم كل يوم رمضان، لتقديم لكم أفكار أشهى الأطباق المتنوعة التي يمكن أن تحضيرها في الشهر الفضيل. فمن المعروف أن خلال هذا الشهر تكون المائدة متنوعة والكل ينتظر ما الذي يتم تقديمه على طاولة الإفطار.

شوربة سمك:

لتحضير شوربة سمك، لذيذة من المستحسن تحضيرها ببقايا السمك، على غرار رأس السمكة والظهر الشوكي. لأن هذه البقايا تحتوي على الكثير من الفيتامينات وتعطي الشوربة لذة مثالية.

إليكم الطريقة المثالية والسهلة لتحضير شربة السمك

كمية من بقايا سمكة التونة “كاركاس”، 1 جزرة، 1 لفت، 1 بصلة، 1 طماطم متوسطة الحجم، 1 بسباس، باقة كرافس. إضافة إلى باقة معدنوس، 3 م ك زيت الزيتون، ماء ساخن حسب الحاجة.

أما التوابل، فنضيف ملح حسب الرغبة، نصف ملعقة ص فلفل اسود، 1 م ص كمون، م ص كركم. وورقة غار”رند”، 1 م ص زعتر بري.

في طنجرة، نضع كل الخضر وبقايا السمك، ونتركه يتقلى قليلا، لأن عند قلي الخضر بنة فريدة من نوعها. ثم نضيف التوابل والماء الساخن.

وعند الاستواء، ننزع بقايا السمك، ونضيف الكريمة الطازجة، ونقوم بخلط الشوربة “الحساء” بالخلاط الكهربائي. في الأخير نضيف رشة بقدونس في الصحن.

ويمكن تقديم مع هذا النوع من الحساء، خبز محمص بالزعتر والزيت الزيتون.

“بوراك” بالسمك والجمبري:

هناك أنواع عديدة من الوصفات التي اخص البوراك بالسمك، فيمكن تحضيره بالجمبري أو أي سمك أبيض أو التونة المعلبة.

المقادير:

250 غرام سمك أبيض، 250 غرام جمبري، 4 شرائح من السمك المملح الجاف، 2 ليمون، 50 غرام زبدة. فلفل، ملح.

وورق ديول.

طريقة التحضير:

ننظف السمك ثم نقوم بتقطيعه، ونحضر القريدس ونضعهما في طنجرة فيها قليل من الماء. مع إضافة الملح والفلفل والزعيترة وورق الغار وبعض أوراق البقدونس المفروم. ونسكب على الخليط عصير نصف ليمونة ونتركه ينضج. بعد دقائق نضيف السمك المملح والزبدة ونحركها بين حين وآخر حتى يستوي.

وبعدها نحضر أوراق الديول ونضع في كل ورقة كمية من الحشو المحضر بأنواع السمك ثم نطويها على حسب الرغبة (مثلثات أو على شكل طولي). عندما ننتهي من طيها نسخن الزيت في المقلاة جيدا. ثم نقوم بوضعها فيه إلى أن يحمر لونها. بعد ذلك نرفعها ونضعها على مناشف ورقية لتمتص الزيت، عند التقديم نزينها بالبقدونس المفروم مع شرائح الليمون.