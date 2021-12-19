أثبتن مكانتهن في تشييد مجتمع، فكيف لا تكن قادرات على بناء أسرة، هنّ الفاعلات. كيف لا وقد أطلق عليهن إسم مربيات الأجيال اللواتي يطمع العديد من أبناء اليوم على الإرتباط بهنّ. وإكمال مشوار الحياة معهنّ، ومن هذا المنطلق أدرجنا هذا الركن الذي نتمنى أن يرقى لقرائه.

الرقم السري :

136171

طيب القلب خلوق معه الحياة تروق

من وهران أول محطة لنا في هذا الركن، هي ريهام شابة في ال29من عمرها، عزباء، جميلة ومثقفة. كما تمارس مهنة التعليم بكل نبل وإخلاص وهي تعتز بلقب مربية الأجيال. صاحبة إعلاننا هذا جميلة التقاسيمـ، طيبة القلب، بشوشة ومتخلقة.

تريد ريهام أن يكون لها نصيب في الحياة على سنة الله ورسوله مع إنسان محترم وجاد. تريده لأن يكون من ولايات الغرب الجزائري، وخاصة ولايات : سيدي بلعباس، تلمسان، ووهران. وعن سنه فهي تريده ما بين30و40سنة، تقبله أعزبا فقط، ويهمّها أن يكون من سيهتم لأمرها ذو عمل مستقر وسكن خاص.

الرقم السري :

136172

بنت ورقلة تعدك بالوفاء والإخلاص في هذه الحياة

من جنوبنا الكبير وتحديدا ولاية ورقلة، خاطبتنا هند البالغة من العمر41سنة، أستاذة في الطور المتوسط. كما لم يسبق لها الزواج، إنسانة طيبة المعشر وتقية. كما لم تجد عيبا في أن تبثّ رغبتها في التعرف برجل تكمل معه المشوار عبر مركز الأثير وصفحة “أدم وحواء”.

تريد هند أن يكون لحياتها معنى إلى جانب رجل حنون ومحترم، سنه لا يتجاوز50سنة، تريده أعزبا. كما تقبله مطلق أو أرمل بطفل واحد، وأهم ما تريده أن يكون عاملا مستقرا، وهي تعد بالوفاء والإخلاص.

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الرقم السري :

136085

لمن يبحث عن حياة هادئة يسودها الأمان..؟

نستهل عروضنا بامرأة عاصمية تبلغ من العمر 45 سنة. اتصلت بنا وعبرت عن رغبتها لأن يكون لها نصيب مع رجل يحترمها ويمنحها جرعات من الأمل. هي سيدة عازبة لم يسبق لها الزواج، حرفية متمرسة في الخياطة الرفيعة، على قدر من الجمال وممتلئة الجسم.

تمنى الاقتران على سنة خير الأنام، رجل يحملها على أكف الحلال، ويحلق بها إلى بر الأمان. رجل سنه لا يتعدى 60 عام، تستأمنه على قلبها وروحها ومستقبلها. تريده من العاصمة والمدن المجاورة فقط، حبذا لو يكون لديه سكن خاص، وشرطها الوحيد لأن يكون عاملا.

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