طيب القلب يتمنى زوجة تسكن إليه ويسكن إليها

في ثاني عرض لنا. نعرفكم على شاب من ولاية من تيزي وزو. شاب غاية في الأخلاق، يبلغ من العمر 41 سنة، أعزب لم يسبق له الزواج، عامل بالعاصمة ومستقر فيها، معروف يحسن سيرته وطيبة قلبه.

يتمنى أن يكمل نصف الدين، إلى جانب زوجة تسكن إليه ويسكن إليها، يريدها من إحدى ولايات الوسط، سنها أقل من 38 سنة، تكون عازبة، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري : 135623

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