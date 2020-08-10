طيب محياوي: “يجب تنصيب رئيس ومجلس إدارة جديدين لمولودية وهران”

شدد طيب محياوي، المساهم في شركة مولودية وهران، على ظرورة، تنيب رئيس وجلس إدارة جديدين، وتقديم كل مسؤول لتقريره المالي، من أجل فسح المجال لشركة وطنية.

وصرح محياوي، لتلفزيون “النهار”: “لاجب أن يبقى الفريق على هذا الحال، علينا انتخاب رئيس، ومجلس إدارة، للتفاوض مع الدولة للحصول على شركة وطنية”

وأضاف: “الشركة التي سيتم تعيينها هي من ستختار المسؤولين الجدد في الفريق، مثلما حدث في باقي الأندية الوطنية على غرار اتحاد العاصمة، شباب بلوزداد، ومولودية الجزائر”.

وتابع طيب محياوي: “لا يمكن لمولودية وهران الذهاب بعيدا إذا لم يتم تنصيب مجلس إدارة جديد، لتصبح الشركة قانونية، وعلى كل شخص عرض تقريره المالي، وتقديمه للشركة التي ستتولى الفريق”.