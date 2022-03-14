قناة النهار طيب معانا: غراتان شوفلور باللحم المفروم وكعكة بالشكلاطة بقلم قناة النهار نشر في 14 مارس 2022 - 19:08 طيب معانا شارك غرِّد أرسل 40 0 طيب معانا : غراتان شوفلور باللحم المفروم وكعكة بالشكلاطة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/xitzI اقرأ أيضا جزائري مقيم بأوكرانيا: السفارة الجزائرية طالبت قائمة الرعايا..والحدود المولدوفية هي الحل قناة النهار 24 فيفري جزائري عالق في أوكرانيا: ضيعت أوراقي في العاصمة كييف وتركت إبني في مدينة خرسون ولا سبيل للوصول إليه قناة النهار 28 فيفري "رئيسة تحرير موقع النهار أونلاين:" أحيانا نكون سبّاقين للخبر مقارنة بالقناة بفضل فريقنا المحترف قناة النهار 06 مارس جريدة النهار من الأوراق إلى الصفحات الإلكترونية..خطوات لمواكبة المشهد الإعلامي قناة النهار 06 مارس شارع السياسة: بوتين يأمر بتأهب قوة الردع النووي.. وأوكرانيا توافق على المفاوضات قناة النهار 27 فيفري يا حافظ القرآن: زهرة العاقل حاصلة على شاهدة جامعية وأعظم شهادة لها حفظ كتاب الله قناة النهار 04 مارس مدير الخدمات الجامعية: إصابة 3 طالبات بجروح بليغة.. ولا نستبعد وجود تواطؤ الوطني 26 فيفري "وزير النقل : "أعطيت تعليمات للموانئ بأن تعمل 24 ساعة على 24 قناة النهار 03 مارس الذكرى الـ 10 لتأسيس قناة النهار..دورة كروية لصحفي وتقني وعمال المجمع قناة النهار 06 مارس مصطفى قرميط: الفرق بين مشروع بـ 5 ملايين ومشروع بـ 500 مليون هو الشخص نفسه وإيمانه بذاته قناة النهار 02 مارس