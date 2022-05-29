قناة النهار طيب معانا : كسكس بالسردين وكيش بالتونة وتحلية رائعة بقلم قناة النهار نشر في 29 ماي 2022 - 16:45 طيب معانا شارك غرِّد أرسل 8 0 طيب معانا : كسكس بالسردين وكيش بالتونة وتحلية رائعة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/tCXuf اقرأ أيضا ندوة دولية للإحتفال بالذكرى الـ50 لإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء قناة النهار 21 ماي طبيبكم: التلقيح عند الأطفال حديثي الولادة قناة النهار 21 ماي طيب معانا : خبز بالدرسة..طبق مخ الشيخ وتورتة عيد ميلاد قناة النهار 19 ماي فاسألوا: من عمل صالحا فلنفسه قناة النهار 29 ماي بشرى عقبي: تراجع السينما الجزائرية بسبب التجارة التي طغت على أصحاب المهنة قناة النهار 16 ماي مرتي تضـرب الدراري بزاف حتى ولاو يخافو يقعدو معاها..كيفاش ندير معاها؟ قناة النهار 22 ماي طالع هابط: النوي يثمن مجهودات الدولة ويشكرها على كل ما تبذله في سبيل توفير الماء للمواطن قناة النهار 17 ماي السنغال..كلمة السر لولوج أسواق إفريقيا في مجال الصناعة الصيدلانية قناة النهار 24 ماي وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني يحل ضيفا على تلفزيون النهار قناة النهار 29 ماي تلمسان : حفل تكريمي على شرف الطالب "فيصل حجاج" أحد حفظة القرآن الكريم الصغار قناة النهار 09 ماي