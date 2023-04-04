قناة النهار طيب معانا/ ميني بيتزا🍕 سيبيا بالصلصة😋 وقلب اللوز محشي جوز😋 بقلم قناة النهار نشر في 04 أفريل 2023 - 18:05 شارك غرِّد أرسل 25 0 طيب معانا/ ميني بيتزا🍕 سيبيا بالصلصة😋 وقلب اللوز محشي جوز😋 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/gW5hX برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا "موقف طريف أثناء تسليم وإستلام مهام وزير الصناعة .." راح نخلّيلك ملفات ثقيلة قناة النهار 18 مارس النفس والصيام / مفاهيم الصيام من الجانب النفسي قناة النهار 25 مارس أجواء حارة مرتقبة على أغلب المناطق .. قناة النهار 27 مارس شاهد فرحة مناصر تونسي بقميص الخضر الموقع من طرف ديلور قناة النهار 28 مارس رجال صدقوا : الصحابي عبد الله بن أنيس الجهني قناة النهار 02 أفريل رؤوف بطل الدامة: " ما درتش المسرح".. قناة النهار 04 أفريل بلماضي يقصف أصحاب البلاطوهات.."تهدرو غير من البعيد" قناة النهار 19 مارس طالع هابط: فلاحو خنشلة يعانون ويطالبون بالكهرباء .. تريسيتي نصدرولها لإيطاليا وحنا ماعندناش قناة النهار 16 مارس مؤثر جدا.. سليمة سواكري تكشف تفاصيل تكفلها بالطفل" أسمر" من ذوي الهمم.. وتبعث برسالة لوالديه قناة النهار 04 أفريل غاني الجزائري يبدع بأغنية "علاش الغدر" للراحل بوجمعة العنقيس قناة النهار 04 أفريل