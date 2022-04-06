قناة النهار طيب معنا : قلب اللوز كلاسيكي تاع الجدود بقلم قناة النهار نشر في 06 أفريل 2022 - 15:31 طيب معانا شارك غرِّد أرسل 38 0 طيب معنا : قلب اللوز كلاسيكي تاع الجدود إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7srO8 برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا السيناريست سفيان دحماني يقصف الديوان الوطني لحقوق المؤلف ويصف ما يحدث في الدراما الجزائرية بالمهزلة قناة النهار 05 أفريل تمـ ـوت بالضّحك.." يحي طبّيش" ديفورماولو وجهو في الرسمة .." قاللهم أنا شباب وهايل" قناة النهار 02 أفريل الرئيس تبون يوجه خطابا للأمة بمناسبة شهر رمضان المبارك قناة النهار 01 أفريل روائع الكلمات مكارم الأخلاق قناة النهار 02 أفريل فاسألوا: من قام رمضان إيمانا وإحتسابا قناة النهار 06 أفريل توزيع 32 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ تزامنا وعيد النصر قناة النهار 19 مارس صريح جدا: هكذا يحضر الجزائريون لشهر رمضان الكريم قناة النهار 18 مارس وزير التجارة: نحو فتح 900 إلى 1000سوق رحمة هذه السنة قبيل شهر رمضان قناة النهار 22 مارس بعدما أصبحت أرضهم مفرغة عمومية .. مواطنون من سعيدة ينتفضون ويطالبون الوالي بإيجاد حل في أقرب الآجال قناة النهار 22 مارس "وزير الصحة :" هدفنا إعطاء المريض أحسن الأدوية قناة النهار 27 مارس