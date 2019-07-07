طيب وأمين يتمنى أن يلاقيه القدر بزوجة صالحة

شاب طموح لديه منحة شهرية ومحل لتجارة يومية، يحتاج زوجة متفهمة شاب من إحدى ولايات الوسط الجزائري.

يبلغ من العمر 30 سنة، صاحب إعاقة حركية، لا تؤثر على حياته اليومية.

إذ يمارس مهامه بطريقة عادية وبكل أريحية، لأنه لا يعترف بالعجز ويؤمن بأنه لا يأس مع الحياة.

طيب وأمين مقبول الشكل ومسؤول، مقيم رفقة أهله، يعمل في التجارة في محل والده، ولديه منحة شهرية.

مطلق بعد استحالة العشرة الزوجة، أب لطفلة تحت رعاية والدتها.

يتمنى أن يلاقيه القدر بزوجة صالحة، تقاسمه الحياة ويكمل معها المشوار، متمسكة بأحكام الشريعة الإسلامية.

يعدها بالاحترام وتوفير كل الشروط المعنوية لحياة خالية من المشاكل والمنغصات.

يقبلها من أية مدينة، سنها يتراوح ما بين 30 و35 عاما، ماكثة في البيت يكرّمها ويرعى شؤونها، لا يبالي بوضعها الاجتماعي.

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الرقم السري : 131713

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