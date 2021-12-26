زوجة صالحة لقبائلي طيب يبتغي الإستقرار في الحلال

قناعة منهم أن الزوجة الصالحة هي خير متاع في الدنيا. وإيمانا منهم برسالتنا السامية التي تبنيناها من خلال صفحتنا صفحة أدم وحواء ومركز الأثير . لم يجد من تواصلوا معنا من بد إلا أن يستأمنوننا على إعلاناتهم. وهم يدركون أن قارئاتنا الوفيات سيكن في الموعد من أجل أن يكون الحلال. عملة نسهر على توثيقها من خلال عملنا الذي ننشط فيه منذ سنوات طويلة.

الرقم السري :

136214

زوجة صالحة لقبائلي طيب يبتغي الإستقرار

رغبة مني في أن أبدّد على نفسي حيرة البحث عن زوجة. أوكلت المهمة للقائمات على مركز الأثير وأنا كلي يقين من أنني سأجد لا محالة ضالتي. وأسعد بأن أكون إلى جانب إنسانة تقية نقية تحفظني بأخلاقها، وتغمرني بحيائها.

أنا رجل من منطقة القبائل، أبلغ من العمر 48 سنة، مطلق بدون أولاد. موظف مستقر والحمد لله مصدر رزق يضمن لي الحياة الكريمة، لدي مستوى جامعي، والكل يشهد بحسن سيرتي. كما أن لي سكنا خاصا بي، أريد أحيا بين جدرانه الأمل، وأن أتنفس فيه السكينة والمودة إلى جانب زوجة صالحة. لا يهمني منطقتها، وأكثر ما أنشده إنسانة أصيلة سنها لا يتعدى 45 سنة. لا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، وأقبلها أرملة أو مطلقة.

الرقم السري :

136215

أصيلة وخلوقة لعاصمي طيب وحنون

لم اشأ أن أظلم نفسي وعولت أن أختار لي من يرق قلبها لحالي وتقبل أن تكون حلالي. إنسانة أصيلة تمنحني الطيبة والحنان اللذان أنشدهما. فالطلاق الذي منيت به الله وحده أعلم بما تكبدته بعده من ألم وشجن. ولأنّ العبرة بالخواتيم فقد إرتايت أن أتم حياتي إلى جانب من تقدر وتتفهم وضعيتي وتقبل أن تمدّ إلي يد العون.

أنا رجل مطلق وأب لبنتين برعاية الأم، موظف مستقر في مؤسسة عمومية أبلغ من العمر 49 سنة، لدي سكن خاص.

أرجو الزواج في القريب، بامرأة صاحبة أخلاق وأصل جميل، تكون من إحدى ولايات الوسط. سنها لا يتعدى 40 سنة، أريدها ماكثة بالبيت، محترمة ومقبولة الشكل، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد.

الرقم السري :

136216

أعزب سلاحه النية يريد زوجة تقية

بأمل كبير، ويقين بأن الله على كل شيء قدير، اتصلت بمركز الأثير متخذا بالأسباب لأنال مطلبي بحول الله. نيتي صادقة، ومسعاي في الحلال أكيد، فأنا لا أتمنى سوى الزواج على سنة خير الأنام. شاب أعزب لم يسبق لي الارتباط، من ولاية عين الدفلى، أبلغ من العمر 40 سنة. متقاعد من صفوف الجيش، لدي سكن خاص، طويل القامة، أسمر ووسيم.

أريد أن يكون لي نصيب مع امرأة حنون، تكون من إحدى ولايات الوسط أو الشرق الجزائري. سنها لا يتعدى 33 سنة، لا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت. وأكثر ما أتمناه أن تكون من ستتقاسم معي العمر والعشرة جميلة الجوهر قبل المظهر.

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