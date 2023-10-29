طيران الإحتلال الصهيوني يقصف محيط 3 مستشفيات

شنت قوات طيران الجيش الصهيوني سلسلة غارات عنيفة على محيط 3 مستشفيات في وقت متزامن بقطاع غزة.

وحسب مصادر إعلامية، فإن طيران الإحتلال شن أكثر من 25 غارة على محيط مستشفى القدس المتواجد بتل الهوى غرب غزة.

كما شن الإحتلال الصهيوني أيضا غارات استهدفت محيط مستشفى الشفاء ومحيط مستشفى التركي المخصص لمرضى السرطان في غزة.

وبذلك يواصل الجيش الصهيوني لليوم ال23 على التوالي، ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث قصف الأحياء السكنية والمستشفيات وتجمعات المواطنين والمساجد.