طيران الإحتلال يقصف مستشفى النصر للأطفال في غزة

شن طيران الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة وقصفا متواصلا على معظم أنحاء قطاع غزة، حيث استهدفت قوات المحتل بالقصف مدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

ونقلت وسائل إعلام أن القصف الجوي والمدفعي امتد من مناطق شمال قطاع غزة، إلى جنوبه. و استهدف الاحتلال منازل لفلسطينيين في أحياء النصر والشيخ رضوان غرب مدينة غزة، ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.

كما قصف الاحتلال الصهيوني مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء بغزة، صباح السبت، ما أسفر عن خروجه عن الخدمة.