طيران الإمارات تشغل رحلة تجريبية بوقود مستدام 100 بالمائة

نفّذت طيران الإمارات، رحلة تجريبية بإحدى طائراتها البوينج 777-300ER، العاملة بمحركي GE90، باستخدام وقود طيران مستدام SAF بنسبة 100% في أحد المحركين.

وأقلعت الطائرة اليوم الاثنين 30 من مطار دبي الدولي، بقيادة القبطان خالد ناصر أكرم والقبطان فالي فاجيدار، وحلّقت لأكثر من ساعة على طول ساحل دبي.

وتكتسب الرحلة التجريبية بوقود الطيران المستدام 100% أهمية خاصة مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة 2023 “عام الاستدامة”.

حيث سيجري خلال العام تسليط الضوء على التزام دولة الإمارات بالبحث عن حلول مبتكرة لمختلف التحديات. مثل الطاقة والتغيرات المناخية وغيرهما من القضايا المتعلقة بالاستدامة.

وتساعد الرحلة على إطلاق جهود الصناعة الجماعية لتمكين مستقبل الطيران بوقود مستدام 100%. كما تساهم أيضاً في تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُعدّ الرحلة التجريبية لطيران الإمارات الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعمل بوقود مستدام بنسبة 100%.

وتدعم الرحلة جهود لحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث تتطلع الصناعة إلى توسيع نطاق استخدامها هذا النوع من الوقود.

كما تساعد في تحسين منهاج التشغيل لعروض الوقود المستدام مستقبلاً، وتدعم أيضاً الاعتمادات المستقبلية، للموافقة على استخدام الوقود المستدام بنسبة 100% لتشغيل الطائرات.

وهناك حالياً موافقة على استخدام الوقود المستدام في جميع الطائرات. ولكن فقط مع مزيج يصل إلى 50% من وقود الطائرات التقليدي.

تنفيذ الرحلة بالشراكة مع “جي ئي إيروسبيس” وبوينج وهنيويل ونيست وفايرنت

وعملت طيران الإمارات بالتعاون مع شركائها “جي ئي إيروسبيس” وبوينج و”هنيويل” ومجموعة اينوك و”نيست” و”فايرنت” لتطوير مزيج من الوقود المستدام يضاهي خصائص وقود الطائرات التقليدي.

وتم إجراء مجموعة من قياس مواصفات وخصائص الوقود الكيميائية والفيزيائية في كل نسبة من المزيج.

وبعد عدة اختبارات معملية وتجارب صارمة، توصل الشركاء إلى مزيج بنسبة تعكس خصائص وقود الطائرات.

وتم مزج أربعة أطنان من وقود الطيران المستدام، تتألف من 75% HEFA-SPK (إيسترات معالجة مائياً وأحماض دهنية وكيروسين برافيني اصطناعي) مقدّمة من “نيست”. و25% HDO-SAK من Virent (كيروسين عطري اصطناعي) من “فايرنت”.

وجرى تزويد أحد محركي الطائرة “جي ئي 90” بالوقود المستدام 100%، في حين زُوّد المحرك الآخر بوقود طيران تقليدي.

وتوضح الرحلة التجريبية أيضاً صلاحية وقود الطيران المستدام كمصدر وقود آمن وموثوق.

وتضيف النتيجة الواعدة لهذه المبادرة أيضاً إلى مجموعة بيانات الصناعة والأبحاث حول خلطات الوقود المستدام بنسب أعلى.

وهو ما يمهد الطريق للتوحيد القياسي والموافقة مستقبلاً على وقود مستدام بنسبة 100%. كبديل لوقود الطائرات التقليدي، وأعلى بكثير من مزيج الـ50% المعتمد حالياً.

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طيران الإمارات ملتزمةٌ بدعم المبادرات التي تساعد في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

وقد قطعت بالفعل خطوات كبيرة في مجال كفاءة استهلاك الوقود بالإضافة إلى التقدم التشغيلي عبر عملياتها.

كما تدعم الناقلة التزام الاتحاد الدولي للنقل الجوي بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وتستكشف فرصاً لزيادة كفاءة الوقود التشغيلية، ووقود الطائرات منخفض الكربون LCAF والطاقة المتجددة.

وتدير طيران الإمارات برنامجاً شاملاً لكفاءة استهلاك الوقود، يقوم إيجاد وتطبيق طرق للحد من حرق الوقود والانبعاثات.

وتتضمن بعض أهم مبادرات البرنامج تشغيل “المسارات المرنة”، أو “المسارات المرنة- الشراكة مع موفري خدمات الملاحة الجوية” لوضع خطة طيران أكثر كفاءة لكل رحلة.

هذه الجهود متواصلة منذ عام 2003، حيث تعمل طيران الإمارات مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي. لتوسيع نظام التوجيه هذا عبر العالم كإجراء تشغيل قياسي حيثما أمكن ذلك.

ودأبت طيران الإمارات على دعم جهود الصناعة والحكومات لتشجيع تطوير صناعة الوقود المستدام. وتشارك بانتظام في مبادرات للمساهمة في توسيع استخدام هذا النوع من الوقود.

وتعود أول رحلة لطيران الإمارات استخدمت وقوداً مستداماً إلى عام 2017، بطائرة بوينج 777-300ER. انطلقت من مطار شيكاغو أوهير الدولي.

كما تسلّمت أول طائرة A380 تعمل بوقود مستدام في ديسمبر (كانون الأول) 2020. وقامت بتحميل 32 طناً من هذا الوقود على إحدى رحلاتها من ستوكهولم في ذلك العام.