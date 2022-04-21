طيران الإمارات تضاعف رحلاتها بين الجزائر ودبي وهذا هو البرنامج

قررت شركة طيران الإمارات، مضاعفة رحلاتها بين الجزائر ودبي بداية من الفاتح مايو المقبل. حيث تنتقل من رحلتين إلى 4 رحلات أسبوعيا.

كما جاء في بيان طيران الإمارات، “استجابة لطلب المسافرين المتزايد على الرحلات، ستضاعف شركة طيران الإمارات رحلاتها بين الجزائر ودبي”. تابعة “لتنتقل من رحلتين إلى أربع رحلات أسبوعيا، ابتداء من الفاتح مايو 2022”.

في حين، أشارت شرطة طيران الإمارات، إلى أن “الخدمة المقدمة حاليا بين الجزائر ودبي لن تكون مرتبطة بتونس”. “مما سيوفر مرونة وراحة أكثر للتنقل إلى دبي”.

كما ستستخدم طيران الإمارات طائرات البوينغ 777-300ER بين الجزائر ودبي، وبرمجت الرحلات الجديدة يومي السبت والأحد. إضافة إلى الخدمات الحالية المتوفرة يومي الثلاثاء والخميس.

في حين، ستغادر الطائرة الإضافية الأولى مطار الجزائر الدولي على الساعة 15سا45د وتحط بدبي على الساعة 1سا05د صباح اليوم التالي. في حين تقلع الطائرة الثانية من دبي على الساعة 8سا 45د وتصل إلى الجزائر العاصمة على الساعة 12سا 55د.

وتحدث عمر الحميري مدير شركة الإمارات للطيران في الجزائر عن الطريقة التي تعاملت بها الشركة مع جائحة كورونا التي ضربت العالم. والإجراءات التي اتخذتها في خضم الجائحة بالإضافة إلى أفق التعاون بينها وبين نظيرتها الجزائرية.

كما قال الحميري، إن بالنسبة لطيران الإمارات، “كان عام 2021 فرصة لاستعادة شبكة رحلاتنا، أسطولنا وعملياتنا”. “إلى حد كبير وللتعافي بقوة بدرجة عالية حيث بدأت قيود السفر في التراجع”.

في حين، تابع “لقد قمنا بإعادة تشغيل الخدمات إلى 17 مدينة أخرى، كما وسّعنا تواجدنا في الولايات المتحدة مع وجهة جديدة – ميامي –”. “مما جعل شبكة رحلاتنا تصل إلى 128 وجهة”. “هذا وقمنا بتعزيز ترددات الرحلات وسعتها عبر شبكتنا”. و”قمنا بتوسيع قائمة الوجهات التي تخدمها طائراتناال A380 إلى27 وجهة”.