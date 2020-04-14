طيران الإمارات.. تمديد الإعفاء لتذاكر السفر الصادر قبل 31 ماي إلى غاية 31 أوت 2020

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن تمديد الإعفاء للتذاكر الصادرة قبل الـ 31 ماي 2020 إلى غاية تاريخ الـ 31 اوت المقبل.

وأفادت الشركة، عبر موقعها الرسمي، أنها لجأت إلى تحديث سياسة الإعفاء التي انتهجتها جراء انتشار وباء كوفيد-19.

موضحة في ذات السياق أنها قامت بتسهيل عملية إعادة الحجز وإلغاء تذاكر السفر إلى جميع الدول التي تخدمها حول العالم.

واضافت طيران الإمارات انها وضعت تحت تصرف زبائنها ثلاثة خيارات وهي إما الاحتفاظ بتذاكر السفر لمدة 760 يوماو الحصول على قسيمة سفر لمدة عامين، او استرجاع كامل قيمة التذاكر أو الاستعانة بالقسائم غير المستخدمة.