طيران الإمارات تُشغل رحلات جديدة إلى الجزائر

خطط طيران الإمارات، لتشغيل خدمات ركاب إلى كل من جاكرتا وتايبيه وشيكاغو وتونس والجزائر وكابول.

بالإضافة إلى الرحلات التي بدأت تشغيلها مؤخراً إلى كل من لندن وفراكفورت،حسب بيان لطيران الإمارات، تحوز “النهار أونلاين” على نسحة منه.

وسوف تسهل هذه الرحلات سفر الزوار والمقيمين، الراغبين العودة إلى بلدانهم.

ويمكن الحجز على هذه الرحلات مباشرةً عبر emirates.com، أو عن طريق وكلاء السفر.

وسوف يسمح فقط لمواطني الوجهة واولئك الذين يستوفون شروط الدخول بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها.

ومع استئناف العمل إلى مزيد من الوجهات، فقد أعادت طيران الإمارات تشغيل جميع رحلات الركاب من المبنى 3 بمطار دبي الدولي.

ويتعيّن على جميع المسافرين اتباع جميع إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الوجهة المقصودة.

ولن يتوفر للعملاء في الظروف الحالية بعض الخدمات المعتادة، مثل عمل إجراءات السفر واختيار المقعد عبر الإنترنت، وخدمة السيارة مع سائق وخدمة الصالات الخاصة في أي من الوجهات.

كما ستطبق طيران الإمارات برنامجاً معدلاً للخدمة على هذه الرحلات للالتزام بقواعد الصحة والسلامة، فلن يتوفر على الطائرات أي مطبوعات.

وبينما سيستمر تقديم الأطعمة والمشروبات للركاب، فسوف تحرص طيران الإمارات على تجنب التلامس بين أفراد الأطقم والركاب أثناء الخدمة

ويأتي ذلك من خلال إجراءات معدلة لتعبئة وتغليف الوجبات، وتقديم المشروبات في عبواتها الأصلية.

وسوف يتم مؤقتاً وقف خدمة السيارة مع سائق، وكذلك إغلاق الصالات الخاصة في المطار.

ولن يسمح للركاب باصطحاب أمتعة يدوية على الطائرات، باستثناء الكمبيوتر المحمول والحقيبة اليدوية الشخصية وحقيبة مستلزمات الأطفال.

وسوف يضاف لكل راكب 7 كيلوغرامات على المعدل المسموح لوضع أمتعته اليدوية، مع حقائبه في عنبر الشحن.

ويتعين على الركاب وضع أقنعتهم وقفازاتهم الخاصة طوال الرحلة، ابتداءً من مرحلة عمل إجراءات السفر على الكاونترات

كما ينبغي على الركاب، الوصول إلى المبنى 3 لإنهاء الإجراءات قبل ثلاث ساعات من مواعيد إقلاع رحلاتهم.

وسوف تخضع جميع طائرات الإمارات لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة، عند عودتها إلى دبي بعد كل رحلة.

ودعت الشركة، زبائنها، للاتصال مركز اتصال طيران الإمارات على الرقم: 213983299298+، للحصول على المزيد من المعلومات.