طيران الإمارات: سافر إلى دبي واحصل على تذاكر مجانية لـ3 تجارب مذهلة

أعلنت طيران الإمارات عن عرض جديد ومثير للمسافرين الذين يخططون لبدء عام 2023 بتجارب جديدة برحلة إلى دبي.

وحسب بيان للشركة، سيتمكن المسافرون، اعتبارًا من 16 إلى 29 جانفي 2023، الذين يحجزون رحلة ذهاب وعودة إلى دبي أو وجهة أخرى عبر دبي بالاستمتاع أيضًا ببطاقات مجانية لدخول ثلاثة من أشهر التجارب الجذابة في المدينة.

وتتمثل هذه التجارب في برج خليفة من القمة، وتجربة ممشى نافورة دبي وجولة أتلانتس بلاست للقوارب الصفراء لمدة 45 دقيقة.

من القمة.. برج خليفة

شاهد دبي من أعلى مبنى في العالم، برج خليفة، واستمتع بإطلالات بانورامية على المدينة بأكملها. من شواطئها الجميلة إلى مرسى دبي الساحر.

واستمتعِ بتجربتك وبالقهوة ومعجنات الإفطاراللذيذة في قمة العالم من الطابق 125.

تجربة ممشى نافورة دبي

منصة عائمة، يبلغ طولها أكثر من 900 قدم، وتقع عند نافورة دبي المذهلة.

ويتيح للزوار الاقتراب من المياه في برج خليفة، والموسيقى، والنظارات الضوئية. والاستمتاع بعروض على مساحة 30 فدانًا من بحيرة البرج مع أكثر من 1000 عرض مختلف للتعبير المائي.

جولة أتلانتس بلاست للقوارب الصفراء

انطلق في أفق دبي من الساحل في تجربة مثيرة مدتها 45 دقيقة عبر مرسى دبي إلى نخلة جميرا وحول أتلانتس النخلة.

وتمتع بالمناظر الطبيعية المذهلة وتعرف على المزيد حول التاريخ المعماري والقصص من دليل خبير.

وأوضح البيان، أن هذا العرض الخاص صالح لجميع المسافرين بتذاكر عودة او عبر دبي، والتي تم شراؤها باستخدام الرمز EKDXB23 حتى 29 جانفي 2023.

والعرض متاح للحجوزات التي تمت على emirates.com أوعبر مركز اتصال طيران الإمارات. أو وكلاء السفر المشاركين، للسفر من 18 جانفي 2023 إلى 31 مارس 2023.

ودعت الشركة للبحث عن المزيد من العروض المثيرة مثل هذه في الأشهر المقبلة، لتحقيق أقصى استفادة من رحلتك إلى دبي مع طيران الإمارات.

اكتشف المزيد في دبي مع طيران الإمارات

مع طيران الإمارات، هناك شيء لكل مسافر عند زيارة دبي، خاصة لأولئك الذين يبحثون عن شمس الشتاء.

من الشواطئ المشمسة والأنشطة التراثية إلى مرافق الضيافة والترفيه ذات المستوى العالمي، تقدم دبي مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي.

ماي إيميريتس باس الشتوية

يمكن للعملاء المسافرين إلى دبي أو عبرها بإظهار بطاقة صعودهم إلى الطائرة واثبات هوية لمئات من منافذ البيع بالتجزئة والترفيه وتناول الطعام.

بالإضافة إلى مناطق الشهيرة والمنتجعات الصحية الفاخرة. وللاستمتاع بخصومات رائعة في جميع أنحاء دبي والامارات العربية المتحدة.

وللاطلاع على جميع عروض ماي إيميريتس باس، يرجى زيارة الموقع التالي: www.emirates.com/myemiratespass.

شركاء سكاي واردز

يمكن لأعضاء برنامج سكاي واردز التابع لطيران الإمارات الحائز على جوائز، وربح الأميال على الإنفاق اليومي في منافذ البيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة. واستبدال هذه الأميال بتذاكر المكافآت والترقيات.

فضلاً عن تذاكر الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية. تعرف على المزيد حول سكاي واردز طيران الإمارات هنا.

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أعادت طيران الإمارات عملياتها بأمان إلى أكثر من 130 وجهة عبر ست قارات وتشغل حاليًا 7 رحلات أسبوعيًا من الجزائر العاصمة إلى دبي.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة emirates.com. ويمكن شراء التذاكر من موقع emirates.com أو مكتب مبيعات طيران الإمارات أو عبر وكلاء السفر.